Más de 170.000 personas piden a Celaá la inclusión de figuras femeninas en el currículo de Bachillerato

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Durante las últimas semanas, decenas de miles de personas han firmado a través de la plataforma 'Change.org' varias peticiones que piden acabar con el "borrado" de mujeres artistas y de filósofas en las asignaturas de Historia del Arte y Filosofía de Bachillerato, sumando más de 170.000 apoyos.

Aprovechando la cercanía de la EBAU en toda España, los impulsores de estas campañas entregarán las firmas en el Ministerio de Educación este viernes 4 de junio, donde serán recibidos para mantener una reunión. La entrega tendrá lugar a las 11.30 horas en la Calle de Alcalá, 34, en Madrid.

Según informa 'Change.org', la primera de las peticiones ('https://bit.ly/2SQPJeO') es la iniciada por Miriam Varela, historiadora del arte y opositora para profesora, que denuncia la ausencia de mujeres artistas en el temario de Historia del Arte, Fundamentos del Arte e Historia.

A raíz de su petición, con la que ya ha recogido más de 58.000 firmas, Varela ha puesto en marcha junto a otras colaboradoras la plataforma 'La Roldana', que recientemente ha puesto varios catálogos de mujeres artistas a disposición de docentes de toda España.

"Me duele que las mujeres sólo se mencionen en los libros de primaria, ESO y Bachillerato como un epígrafe anecdótico y no como las artistas que fueron o las artistas que son. Las mujeres no somos una anécdota. Las mujeres artistas deben ser parte esencial del currículum educativo y de los contenidos evaluables en los exámenes de acceso a la Universidad", explica en su campaña.

En la misma línea se sitúa la petición ('https://bit.ly/3g9jZcu') iniciada por José Luis García, profesor en un instituto de Mallorca, que comparte marcador de firmas con la campaña de Varela. "En el currículum de Historia del Arte que es utilizado para determinar los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables de segundo de Bachillerato, he contado 225 obras de arte y ni una sola obra realizada por una mujer. Tampoco he encontrado ninguna referencia específica en los demás contenidos o estándares", explica.

En el curso 2018-19, García formó parte de un grupo de trabajo para revisar el contenido de la actual EBAU (la antigua Selectividad) en las Islas Baleares con el objetivo de introducir en las obras a comentar obras realizadas por mujeres.

De forma paralela, la profesora María de Toro, que imparte la asignatura de Filosofía en Bachillerato, ha iniciado una petición online ('https://bit.ly/3ceMiFt') que acumula más de 56.000 firmas de apoyo para pedir la inclusión de, al menos, una filósofa entre los diez pensadores que los alumnos deben estudiar de cara a la EBAU.

"Se me ocurren muchas filósofas que podrían estudiar los alumnos: Simone de Beauvoir, Judith Butler, María Zambrano, Hannah Arendt, Vandhana Shiva... Pero todas ellas siguen invisibilizadas en nuestra educación. La filosofía es pensamiento crítico y así debe estudiarse, no como una correa de transmisión de un sistema patriarcal", explica De Toro en la campaña.