Más de 175 ONG instan a la UE a destinar un presupuesto "real" para cumplir con sus compromisos con la naturaleza

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 175 organizaciones de todo el mundo, entre ellas administraciones públicas y ONG conservacionistas como SEO/BirdLife y Fundación Global Nature, han firmado una carta abierta en la que instan a los líderes de la Unión Europea (UE) a que el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) europeo garantice una financiación "adecuada, específica y transparente para la naturaleza".

El texto, dirigido al presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; a los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 Estados miembros y a los líderes de los grupos políticos del Parlamento Europeo; pide que el próximo MFP salvaguarde los compromisos de la UE en virtud del Pacto Verde Europeo y el Marco Mundial de Kunming-Montreal para la Diversidad Biológica, garantizando los medios financieros necesarios para cumplirlos de manera eficaz.

A su vez, reclaman asignar al menos el 10% del presupuesto global de la UE a objetivos genuinos en materia de biodiversidad y realizar un seguimiento transparente y específico. "Europa ha sido durante mucho tiempo un referente en materia de política medioambiental. Pero el liderazgo se demuestra con acciones y, sin una financiación suficiente, los compromisos se convierten en declaraciones vacías", han advertido las organizaciones.

Al margen de ello, inciden en la importancia de mantener el programa LIFE como un instrumento independiente con una línea presupuestaria específica y suficiente. Asimismo, pide garantizar el apoyo a las ONG y las redes de la sociedad civil, asegurando la continuidad de sus subvenciones de funcionamiento, e integrar los objetivos de biodiversidad y restauración en los planes de colaboración nacionales y regionales, dedicando al menos el 15% de las inversiones a la naturaleza.

En líneas generales, las organizaciones firmantes avisan de que la actual propuesta para el MFP 2028-2034 podría suponer "un paso atrás" con la posible desaparición de la línea presupuestaria específica LIFE y la dilución de la financiación destinada a la biodiversidad ponen en duda la capacidad de la UE para cumplir sus compromisos internacionales, tanto en el marco del Acuerdo Mundial sobre la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal como en las resoluciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La iniciativa se presentó en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN, celebrado la semana pasada en Abu Dabi, que reunió a más de 170 gobiernos --incluidos los 27 Estados miembros de la UE-- y a más de 1.400 organizaciones no gubernamentales. Durante el Congreso se adoptaron más de 140 resoluciones y recomendaciones para orientar las políticas mundiales de conservación de la biodiversidad y restauración ecológica.