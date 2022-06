Más de 200 organizaciones convocan una manifestación contra la ley del aborto y el proyecto "totalitario" del Gobierno

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por NEOS --la alternativa cultural basada en fundamentos cristianos, impulsada por el exministro de Interior Jaime Mayor Oreja--, la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad y la Plataforma Cada Vida Importa, han convocado una manifestación el próximo domingo 26 de junio en Madrid para protestar contra las leyes del aborto y la eutanasia, y contra el proyecto "de naturaleza totalitaria" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La marcha "en defensa de la vida y la verdad", que se celebra bajo el eslogan '¡Nos jugamos la vida! ¡Basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana', arrancará a las 12:00 horas desde la glorieta de Bilbao y finalizará en la Plaza de Colón. Los organizadores esperan la asistencia de "miles" de personas.

"Basta ya a la resignación, al sentimiento incluso de derrota, basta ya de un silencio cómplice frente un proyecto que destruye el significado de la naturaleza de la vida y que, al mismo tiempo, es un proyecto de ingeniería social que trata de modificar las conciencias de muchos jóvenes", ha subrayado Jaime Mayor Oreja este miércoles en una rueda de prensa para presentar la manifestación.

Mayor Oreja ha asegurado que han hablado sobre las razones de esta convocatoria con "la Iglesia y partidos políticos" y "hay un acuerdo general". Además, ha recordado que la Conferencia Episcopal Española (CEE) "habló de movilización", aunque no ha confirmado la presencia de ningún obispo. En cuanto a representantes políticos, ha indicado que cuentan con el apoyo del exalcalde socialista Francisco Vázquez, aunque les ha trasladado que no va a poder asistir presencialmente a la marcha.

En todo caso, Mayor Oreja ha aclarado que este movimiento "no es político" y que invitan a participar en la marcha a todas las personas que lo deseen, sean de derechas o de izquierdas. "Yo tampoco traigo a nadie del PP ni de Vox ni de la izquierda, estamos los que estamos, pero este movimiento no es político, no estamos para alcanzar el poder ni para ganar elecciones sino para defender los fundamentos y puede haber gente de la izquierda", ha declarado.