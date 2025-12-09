Más de 2.000 influencers completan el curso de capacitación sobre normativa publicitaria de Autocontrol

Archivo - Un grupo de jóvenes caminando por la calle. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 2.000 creadores de contenido o 'influencers' han completado la formación y obtenido la certificación del Curso de Capacitación Básica para Influencers sobre Normativa Publicitaria de Autocontrol, de los 2.700 que se han inscrito en los primeros seis meses desde su lanzamiento.

Según ha explicado Autocontrol en un comunicado, este certificado busca "reforzar la transparencia en la comunicación comercial digital", ayudando a los influencers a "identificar adecuadamente" los contenidos publicitarios y a cumplir con la normativa vigente.

El programa consta de cinco módulos y finaliza con una prueba de 20 preguntas. Tras superarla, el creador pasa a formar parte del Listado Público de Influencers Certificados, disponible para consulta de marcas, agencias y usuarios en la web de Autocontrol.

El contenido se ofrece, principalmente, a través de vídeos animados, ejercicios interactivos y juegos que incluyen ejemplos prácticos, para ayudar a los creadores a conocer las normas legales y deontológicas y cumplirlas correctamente.

El certificado forma parte del programa AdEthics, una iniciativa europea impulsada por la European Advertising Standards Alliance (EASA) puesta también en marcha por los organismos de autorregulación de Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Suecia, Rumanía, Grecia, Hungría, Bélgica y Austria.

Según ha precisado Autocontrol en un comunicado, su despliegue contribuye a la creación de un "estándar común de profesionalización" de este sector a nivel europeo.

El comisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores Unión Europea, Michael McGrath, ha valorado que "AdEthics proporciona a los influencers y creadores de contenido de toda Europa las herramientas para comunicar de forma responsable y conforme con las normas de autorregulación".

Según Autocontrol, el certificado se está incorporando en las empresas "progresivamente" como un criterio de selección de creadores pues "contribuye a reducir los riesgos de incumplimientos normativos y riesgos reputacionales".

En España, el lanzamiento cuenta con el apoyo y la colaboración en su difusión de la aea, IAB Spain, la Asociación de Profesionales de la Influencia Digital en España (APIDE), la Asociación de Empresas de la Comunicación (FEDE) y la Unión Española de Creadores (UEC).

Además, entre las empresas, agencias y plataformas que participan en la difusión del certificado, se encuentran: Alcandora, Iaudits, Bunq, Belleville Agency, Comm Media Group, Dentsu, Danone, Facebook, Google, Havas, Idilia Foods, Instagram, IM365, Keepers, Kenvue, Kolsquare, Let's be Influenced, L'Oréal Groupe, Mahou San Miguel, Nestlé, Ogilvy, Omnicom Media Group, Personality Media, Primetag, Publicis Groupe, Samy, Skeepers, Story Lab, Youplanet y YouTube, entre otras.

Entre los compromisos ya anunciados destacan el de Dentsu y L'Oréal Groupe, que han confirmado que a partir de 2026 exigirán este certificado a los creadores con los que colaboren, integrándolo como requisito en sus políticas de selección.