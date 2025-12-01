Más de 400 voluntarios plantan 1.100 ejemplares en la 14ª 'Plantación en Red' de WWF en 9 espacios degradados de España

WWF celebra su 14ª “Plantación en Red” con ocho acciones simultáneas de restauración para crear paisajes resilientes frente a la crisis climática - WWF

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 425 voluntarios han participado en la plantación de 1.100 plantones de especies forestales autóctonas en nueve espacios naturales degradados de la geografía española en el marco de la 14ª 'Plantación en Red' de WWF, celebrada este domingo, ocho acciones simultáneas de restauración para crear paisajes resilientes frente a la crisis climática.

Con esta iniciativa, WWF busca involucrar a la ciudadanía en la restauración de espacios naturales degradados porque "restaurar también es prevenir y garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de la naturaleza que nos rodea", como ha explicado la responsable del programa de Participación de WWF España, Belén Fernández, en un comunicado.

En concreto, las plantaciones se celebraron en Alicante, Granada, Guadalajara, León (Alto Sil), Madrid, Málaga, Sevilla y Zaragoza, donde participaron voluntarios de los Grupos Locales, así como de distintas organizaciones ambientales, sociales e instituciones locales.

En total, se han sembrado 1.130 plantones de especies autóctonas y resistentes como la encina, el alcornoque, la coscoja, el romero, el tomillo, el espino negro, la retama, la cornicabra o la olivilla.

WWF ha recordado que 2025 ha sido "un año marcado por los incendios forestales, que han arrasado unas 392.000 hectáreas", por lo que argumentan que esta actividad contribuye a que los paisajes sean "más resilientes" también frente a las consecuencias del cambio climático.

"La restauración ecológica es clave para que la naturaleza degradada se recupere por sí misma, fomenta ecosistemas sanos, funcionales y más resistentes frente a incendios o ante la crisis climática", ha señalado por su parte la responsable del programa de Bosques de WWF España, Diana Colomina.

En esa línea, WWF ha insistido en que la restauración ecológica sirve como herramienta para la prevención de futuros incendios y ha propuesto crear paisajes mosaico como una de soluciones que ha desarrollado en su informe Restauración de zona incendiadas.

Además, la organización ha publicado un 'Manual de Restauración Ecológica', una guía con los pasos a seguir para realizar restauraciones eficaces que acompañen los procesos naturales de regeneración y ayuden al diseño de paisajes resilientes y rentables.

Esta iniciativa se lleva a cabo desde 2011 y, desde entonces, se han llevado a cabo más de 120 plantaciones de restauración en todo el país y se han sembrado más de 17.000 plantas. Asimismo, el proyecto va alineado con el Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza, cuyo objetivo es la recuperación del 20% de los ecosistemas terrestres y marinos de la UE para 2030 y todos los ecosistemas que necesiten restauración para 2050.