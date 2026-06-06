Más de 600.000 peregrinos se han inscrito para la Vigilia de este sábado y la Misa del domingo con León XIV

Las calles de Madrid esperan al Papa Francisco - EUROPA PRESS

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 600.000 peregrinos se han inscrito para asistir a la Vigilia con jóvenes de este sábado 6 de junio y a la misa del domingo durante la visita de León XIV a Madrid, según dato actualizados por los organizadores del acto.

En concreto, 240.000 personas se han inscrito en la Vigilia y 380.000 en la misa, aunque los organizadores precisan que esta inscripción no es obligatoria, por lo que esperan que la asistencia sea aún mayor.

Respecto a la acogida del Pontífice en los primeros actos de su visita, han destacado que "la sociedad española se ha volcado con la recepción del Papa", incluso en el primer recorrido de León XIV desde el aeropuerto hasta el Palacio Real, que ha sido en coche cerrado y, aún así ha podido verse gente en las calles. Igualmente, han señalado que en el primer recorrido de León XIV en papamóvil, desde el Palacio Real hasta la Nunciatura, "Madrid se ha volcado en recibir al Papa".

En definitiva, han señalado que la presencia en el primer acto del Papa, con casi todos los expresidentes del Gobierno y presidentes de todas las comunidades autónomas, refleja el apoyo institucional, mientras que el apoyo social, se ha dejado sentir en las calles.

Unas 130.000 personas han recibido a León XIV en las calles de la capital entre el Palacio Real y la Nunciatura, según ha cuantificado la Delegación de Gobierno en Madrid.