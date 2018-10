Más de 7.600 personas participarán en 2007 en los viajes para mayores que organiza la ONCE

Actualizado 28/02/2007 19:32:46 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Organización Nacional de Ciegos Españoles calcula en 7.650 el número de personas mayores y pensionistas que participarán en el programa de vacaciones sociales de la entidad durante el año 2007.

La ONCE anunció que ha comenzado a desarrollar en Benidorm "el programa de vacaciones sociales para mayores y pensionistas para el año 2007, en colaboración con la agencia de Viajes 2000".

Según explica la entidad en un comunicado que ha hecho público, "cada vez es mayor la aceptación que las personas mayores vinculadas a la ONCE demuestran hacia las vacaciones sociales". La organización considera que la participación en actividades sociales, culturales y turísticas que se organizan cada año supone "una notable mejora en la calidad de vida de este colectivo".

A lo largo año 2006, un total de 6.483 personas disfrutó "de los distintos turnos organizados", informó la entidad.

El programa de vacaciones beneficia a todos los afiliados a la ONCE mayores de cincuenta y cinco años sin actividad laboral, así como a los que reciben una pensión derivada de relación laboral directa con la ONCE. También puenden beneficiarse las viudas y los viudos de los que hayan sido trabajadores de la ONCE, dentro de los márgenes de edad indicados. Cada persona puede beneficiarse de un máximo de tres viajes en cada convocatoria.

Para el año 2007, la entidad ha sumado a los destinos tradicionales de quince días de duración, turnos de carácter cultural de ocho días. Así, los beneficiarios podrán viajar a Almuñecar, Fuengirola, Mallorca, Valencia, Badajoz y Gijón, entre otros destinos.