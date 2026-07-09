MC&F, propietaria del formato de 'El Rosco', con apoyo de Mediaset, demandará a Atresmedia por 'AlaZ'

Antena 3 estrena 'AlaZ', nueva prueba final de 'Pasapalabra' que sustituye a 'El Rosco' - ATRESMEDIA

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía holandesa MC&F, propieraria del formato de la prueba conocida como 'El Rosco', prepara una demanda, con el apoyo de Mediaset, contra Atresmedia por la nueva prueba final de 'Pasapalabra, que ha denominado 'AlaZ'.

Según han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la decisión, la demanda se presenta atendiendo al presunto incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó a Atresmedia dejar de emitir la prueba final conocida como 'El Rosco' por entender que la propietaria legítima es MC&F.

De este modo, entienden que la prueba final introducida por Atresmedia contiene multitud de similutes con la prueba conocida como 'El Rosco', cuyos derechos ha comprado la cadena de Fuencarral a MC&F. En este sentido, señalan que, por ejemplo, se mantiene la escenografía, iluminación y posición de los concusantes de 'El Rosco'.

Asimismo, aseguran que esta prueba tiene pocas similutes con la original cuyos derechos han comprado ITV, propietaria del programa 'Pasapalabra', y Atresmedia. Según detallan, en la prueba que se emitía hasta 2024 en un cantón suizo solo participa un concursante, mientras que en la introducida en 'Pasapalabra' sigue habiendo dos concursantes.

Antena 3 estrenó el 19 de junio 'AlaZ', la nueva prueba final que sustituye al mítico 'El Rosco' de 'Pasapalabra', presentado por Roberto Leal, para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que le obligaba a dejar de emitir 'El Rosco'.

PRODUCTO LICENCIADO BASADO EN 'DallAZetA'

'AlaZ' es un producto licenciado basado en el formato original de la televisión suiza (RSI) 'DallAZetA', que se ha emitido durante varias temporadas en el país helvético, según detallan fuentes del sector.

Tal y como informó en su día Atresmedia, en 'AlaZ' los concursantes se ubican dentro de una cabina y se ofrecen nuevos planos y posiciones para mostrar a los participantes resolviendo la definición.

En la mecánica de la nueva prueba final de 'Pasapalabra', el concursante tiene que averiguar la palabra que se busca completando los huecos de cada letra a partir de una definición y puede pedir pistas a cambio de perder segundos. 'AlaZ' es similar el tradicional juego de 'El ahorcado' ya que pueden ver cuántas letras forman la palabra.

La cadena de Atresmedia emitió el 18 de junio el último 'Rosco' en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo que confirmó el pasado mes de mayo el fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resolvía el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia (y la intervención de ITV) por la emisión del programa 'Pasapalabra', que incluye la prueba final 'El Rosco'.

La resolución del alto tribunal desestimaba íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirmaba en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como 'El Rosco' constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

Tras la sentencia, Mediaset España anunció que comenzaba a preparar un nuevo programa que incluirá 'El Rosco' como elemento final y principal. El grupo de comunicación tiene suscrito un acuerdo con la productora MC&F para comprar los derechos de 'El Rosco', que estaba supeditado a la obtención de una sentencia favorable para la compañía holandesa.

DISPUTA EN LOS TRIBUNALES

La titularidad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ha sido desde hace tiempo objeto de disputa en los tribunales españoles. El programa llegó a España a través de Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora, siendo sustituida en algunas ocasiones por Constantino Romero.

Posteriormente, estuvo en antena en Telecinco desde 2007 y hasta 2019, cuando el Tribunal Supremo puso fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa 'Pasapalabra', ordenando el cese de la emisión del programa que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.

Además, la Audiencia Provincial de Madrid también estimó parte de un recurso de apelación de la productora británica ITV Studios y elevó hasta los 73,2 millones de euros la indemnización que Mediaset España debe abonar por el "beneficio ilícito derivado de los ingresos publicitarios directos, convencionales y no convencionales" del programa 'Pasapalabra'. Sin embargo, Media For Europe-MFE, matriz de Mediaset España, anunció que solicitará la anulación de esta sentencia, tras el fallo del Tribunal Supremo que ha determinado que los derechos de autor de la prueba final de Pasapalabra no son de ITV.

El espacio volvió en 2020 a Antena 3 --que lo emite en la actualidad con Roberto Leal al frente---, después de que Atresmedia Televisión e ITV Studios alcanzaran un acuerdo para la emisión en España del formato británico 'The Alphabet Game'.

Sin embargo, en noviembre de 2022 la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco', con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada por Europa Press, correspondían a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio. Atresmedia e ITV presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que confirmó la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

La batalla judicial en torno a la titularidad de 'El Rosco' también se ha librado en Europa, donde el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE-- confirmó en 2023 que la denominación 'El Rosco' es una marca del programa de televisión 'Pasapalabra', del que es titular la productora británica ITV, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.