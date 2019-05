Mediapro incorpora Visyon, empresa especializada en servicios de innovación

Publicado 16/05/2019 18:33:56 CET

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Mediapro ha anunciado este jueves 16 de mayo la incorporación de Visyon, empresa especializada en servicios de innovación, "una alianza que refuerza su liderato en la producción de contenidos audiovisuales inmersivos".

Según ha explicado Mediapro, Visyon ha sido "pionera" en soluciones de tecnología inmersiva como Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR). La empresa cuenta con 70 profesionales, la mayoría de ellos en su sede principal de Barcelona, y dispone de oficinas en Madrid, Londres y Dubái, así como delegaciones en Milán, Eindhoven, San Francisco y Nueva York.

Desde su creación en 2012, Visyon ha desarrollado más de 400 proyectos y su trabajo está vinculado con múltiples sectores de la industria, como Deportes, Entretenimiento, Soluciones Empresariales, Retail, Educación y Sanidad.

En este sentido, ha destacado que han trabajado juntas desde 2014, desarrollando soluciones de contenido innovadoras para clientes de deportes y entretenimiento, como la producción de la primera transmisión televisiva en VR en directo de una competición de fútbol --la Liga de los Emiratos Árabes--, que ha sido reconocida con el Sports Initiative of the Year en los ASBU BroadcastPro Awards 2018.

Otros premios destacados que la compañía ha logrado por diferentes proyectos han sido el Gold Award Best Use of Technology de los Global Media Awards, el Social Impact of the Year de los VR Awards y un DRUM MOMA Award.

En la actualidad, Mediapro y Visyon están desarrollando nuevos modelos de negocio para la retransmisión inmersiva de contenidos, deportes y entretenimiento, "liderando la evolución de la industria de los e-sports y explorando múltiples casos de uso para el potencial de mercado que se abre con el despliegue de la conectividad 5G", según ha señalado.