Mediaset anuncia la adquisición de la emisora italiana Radio Norba

Publicado: martes, 9 diciembre 2025 12:31
MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mediaset ha anunciado la adquisición de la emisora italiana Radio Norba, con la que "refuerza su presencia radiofónica" y entra en la organización de eventos musicales en el territorio, como el festival de verano Battiti Live.

Así lo ha dado a conocer este martes la empresa italiana dedicada a la comunicación televisiva, propiedad de MFE-MediaForEurope. Mediaset ha destacado la "calidad editorial" y el "fuerte arraigo" de la emisora en el sur de Italia.

La operación se lleva a cabo, según ha detallado, "mediante el paso al control del capital de Genetiko, sociedad editora de Radio Norba y organizadora de eventos musicales como Battiti Live. Marco Montrone colaborará directamente con Mediaset manteniendo su papel operativo y de consejero delegado.

También ha subrayado que RadioMediaset --que ya agrupa Radio 105, Virgin Radio, R101, Radio Monte Carlo y Radio Subasio-- es el primer grupo radiofónico italiano por audiencia, con un 42,9% en el Día Medio.

"La integración de la nueva emisora permitirá, gracias también a la dilatada experiencia de Marco Montrone y de Genetiko en la producción de eventos televisivos como Battiti Live, desarrollar nuevos proyectos editoriales y crear sinergias operativas, tanto para una mejor gestión de las frecuencias como para una valorización más eficaz de las políticas comerciales en la captación publicitaria", ha explicado.

