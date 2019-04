Mediaset seguirá emitiendo 'Pasapalabra' y recuerda que el Tribunal Supremo revisa la sentencia de la Audiencia

Publicado 04/04/2019 17:47:22 CET

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España continuará emitiendo 'Pasapalabra' y ha recordado que el Tribunal Supremo (TS) está revisando la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2016 en relación con el litigio que mantiene con la británica ITV Global Entertainment por la titularidad del formato que presenta Christian Gálvez en Telecinco desde el año 2007.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha admitido una parte del recurso de casación presentado por Mediaset España, mientras que ha rechazado el recurso de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por ITV Global Entertainment.

En el auto del pasado 20 de febrero, recogido por Europa Press, se indica que Mediaset sostiene que "no resulta procedente la indemnización impuesta a Telecinco en favor de ITV, equivalente al importe de las ganancias obtenidas como consecuencia del uso del formato y de la denominación 'pasapalabra'".

"Ello conlleva un enriquecimiento injusto porque ITV se limita a licenciar formatos, y no habría podido explotar el programa sin la colaboración de Telecinco. La indemnización debería haberse fijado en atención al criterio de la regalía hipotética, sin que se haya solicitado", destaca el grupo.

Para el Tribunal Supremo, "este motivo cumple con los requisitos y presupuestos de recurribilidad previstos, sin que en esta fase se advierta causa legal de inadmisión respecto del mismo".

Por si parte, Mediaset España ha destacado que el recurso de casación interpuesto sobre la titularidad del formato "está pendiente de resolución tras ser admitido en parte por el Supremo". Fuentes de la compañía han explicado a Europa Press que el programa seguirá en antena dado que se trata de un proceso en curso.

La compañía ha detallado que esta revisión de la sentencia de apelación "podría significar, incluso, que Mediaset España no tuviera que abonar a ITV indemnización alguna por el uso del formato y título del programa".

En este sentido, el grupo de comunicación ha argumentado que "en su demanda inicial ITV no solicitó el pago de un 'royalty hipotético', única variante indemnizatoria a la que podría haberse acogido, puesto que ITV no tiene la capacidad de explotación por sí misma del formato de 'Pasapalabra', dado que no tiene un canal de televisión en España en el que emitir el programa".

Para Mediaset España, es "enormemente significativo" que el Tribunal Supremo "haya estimado la procedencia de revisar el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid en este punto, lo que hace que la publicación de una supuesta cantidad indemnizatoria relativa a una posible condena sea puramente especulativa".

Por otro lado, ha destacado la jurisprudencia internacional de los tribunales holandeses e italianos sobre litigios que afectan a la titularidad de este mismo formato. En concreto, ha indicado que el Tribunal Supremo de Holanda, por sentencia de 19 de octubre de 2018, ha confirmado que ITV no tenía apariencia de buen derecho con relación a la titularidad sobre 'El Rosco', asumiendo las conclusiones de la Fiscalía General de ese país, según las cuales 'El Rosco' no sería una transformación del formato original del que era titular ITV ('The Alphabet Game'), sino una obra independiente cuyos derechos de explotación corresponden a la compañía MC&F y no a ITV.