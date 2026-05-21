Mediaset suscribió hace más de un año un acuerdo para comprar 'El Rosco' supeditado a sentencia favorable para MC&F

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MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Mediaset suscribió hace más de un año un acuerdo con la productora MC&F para comprar los derechos de 'El Rosco', pero que estaba supeditado a la obtención de una sentencia favorable para la compañía holandesa, según ha avanzado Informalia y ha confirmado Europa Press.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 14 de noviembre de 2022, que resuelve el litigio entre la productora holandesa MC&F y Atresmedia (y la intervención de ITV) por la emisión del programa 'Pasapalabra', que incluye la prueba final 'El Rosco'.

Así lo ha dado a conocer este jueves el alto tribunal, cuya resolución desestima íntegramente los recursos presentados por Atresmedia e ITV Studios, así como el recurso de MC&F, y confirma en todos sus extremos la sentencia recurrida que reconoce que el formato televisivo conocido como 'El Rosco' constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F Broadcasting Production and Distribution C.V.

El Tribunal Supremo resuelve que carece efecto de cosa juzgada la sentencia dictada en el litigio seguido previamente entre Mediaset e ITV Studios porque, aunque "concurre una vinculación objetiva" con el presente litigio, pues "ambos versan principalmente sobre si 'El Rosco' es una obra protegida autónomamente por la propiedad intelectual y sobre quién ostenta la titularidad de los derechos sobre tal obra", los litigantes "no son los mismos" en uno y otro proceso.

Por el momento, Antena 3 seguirá emitiendo 'Pasapalabra' con 'El Rosco' como prueba final este jueves y hasta que se ejecute la sentencia, lo que puede durar días o incluso varias semanas, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La titularidad de 'El Rosco' de 'Pasapalabra' ha sido desde hace tiempo objeto de disputa en los tribunales españoles. El programa llegó a España a través de Antena 3 en el año 2000 con Silvia Jato como presentadora, siendo sustituida en algunas ocasiones por Constantino Romero.

Posteriormente, estuvo en antena en Telecinco desde 2007 y hasta 2019, cuando el Tribunal Supremo puso fin al litigio que enfrentaba a Mediaset España con la productora ITV, en relación con los derechos de emisión del programa 'Pasapalabra', ordenando el cese de la emisión del programa que presentaba Christian Gálvez en Telecinco.

El espacio volvió entonces a Antena 3 --que lo emite en la actualidad con Roberto Leal al frente---, después de que Atresmedia Televisión e ITV Studios alcanzaran un acuerdo para la emisión en España del formato británico 'The Alphabet Game'.

Sin embargo, en noviembre de 2022 la Audiencia de Barcelona condenó a Atresmedia por emitir 'El Rosco', con licencia de ITV, sin supuestamente ser titular de los derechos de propiedad intelectual del formato que, según la sentencia consultada por Europa Press, correspondían a la productora holandesa MC&F, que inició el litigio.

Atresmedia e ITV presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo (TS), que debe decidir si lo acepta o no y, en su caso, dirimir de nuevo sobre los derechos de este espacio. El Tribunal Supremo confirma ahora la sentencia de la Audiencia de Barcelona.