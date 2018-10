Un menor trans entrega 129.000 firmas para cambiar su nombre: "Enseñar mi DNI es una humillación. Es una injusticia"

Publicado 19/10/2018 13:24:23 CET

Justicia enviará una instrucción a los registros civiles para facilitar el cambio de nombre de menores trans

Un adolescente transexual de quince años, junto a su familia, ha entregado este viernes en la Dirección General de Registros y Notariado las más de 129.000 firmas que han recogido a través de una campaña en Change.org para que le permitan llamarse Gabriel.

"Cada vez que tengo que enseñar mi DNI es una humillación, cada vez que tengo que viajar con mi pasaporte es una humillación, cada vez que tengo que sacar un billete de bus es una humillación", ha lamentado Gabriel en declaraciones a los medios antes de entregar las firmas.

El joven ha asegurado que es una "injusticia bastante grande" no poder poner su nombre en el DNI. "No hago daño a nadie llamándome como me llamo. No le tengo que contar a nadie mi vida privada, nadie se tiene que enterar de que soy un menor trans, es una estupidez", ha sentenciado.

La familia de Gabriel presentó el pasado 12 de junio en el Registro Civil de Calatayud una solicitud para poder cambiar su nombre registral por el que utiliza habitualmente. La familia entregó informes médicos de diferentes especialistas donde se explica que ya ha iniciado su tratamiento hormonal con bloqueadores, así como la tarjeta sanitaria donde ya aparece su nombre.

A esa documentación se suma un informe del centro donde Gabriel estudia, que acredita que es su nombre habitual y así es tratado en clase por sus compañeros y profesores.

"Lo mejor que podía haber pasado es que nos hubieran denegado el auto, porque así hemos conseguido sacar de la ignorancia a mucha gente e informar a los que no sabían que existíamos que somos reales y que tenemos los mismos derechos que cualquier otra persona", ha apuntado el joven.

JUSTICIA PIDE QUE SE FACILITE EL CAMBIO DE NOMBRE

La entrega de firmas se ha producido después de que el pasado miércoles 17 de octubre el Ministerio de Justicia, durante su encuentro con representantes de la asociación de familias con menores trans Chrisallys, anunciara que iba a enviar una instrucción a los registros civiles de toda España para facilitar el cambio de nombre a aquellos menores transexuales que lo soliciten.

Sobre esta medida, Gabriel ha señalado que sirve "para estar mejor" pero que "no es una solución definitiva" porque, a su juicio, "si un juez no quiere no va a querer". "Se tiene que cambiar la ley para que nos defienda como nos merecemos. Lo apoyo pero tiene que evolucionar a más, es un parche", ha explicado.

Asimismo, el joven ha pedido a los jueces "que tengan empatía" porque la adolescencia "ya tiene suficientes piedras en el camino como para estar añadiendo y añadiendo". "Al final tenemos que escalar montañas y con una firma en un papel te quitarían un montón de piedras, un montón de humillaciones", ha precisado.

Por su parte, la madre de Gabriel, Pilar Suárez, ha afirmado que cuando iniciaron la petición en Change.org "no sabía que se iba a producir este cambio en el Ministerio de Justicia". "Han dicho que van a decir a los jueces que interpreten el artículo de forma favorable y tiendan a conceder el cambio de nombre", ha comentado.

"La gente nos ha apoyado, mi hijo dice que cada firma parece un abrazo. A ver si puede tener su título de 4º de la ESO con su nombre", ha señalado Suárez, destacando que a los menores trans "se les ignora" y que es un colectivo que "parece que no existe".

Por último, la madre de Gabriel ha celebrado el apoyo que han recibido por "gente de todas las edades". "Es un chico, se trata de que su nombre sea inequívocamente masculino. ¿A quién le hace daño mi hijo llamándose como se llama?, parece que le fuera a quitar el nombre a otro, parece que están contados los Gabrieles", ha criticado.