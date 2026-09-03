El mes de agosto de 2026 ha sido el más cálido registrado en el noroeste de España, según Eltiempo.es

Agosto de 2026 ha sido el más cálido registrado en zonas del noreste. - ELTIEMPO.ES

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto ha sido cálido a extremadamente cálido en casi toda España, según Eltiempo.es. Las anomalías más marcadas se han registrado en el noreste, donde se ha llegado a más de 3ºC con respecto a la temperatura media. En cuanto a lluvias, ha sido un mes irregular, aunque, en general, seco.

Por ejemplo, Girona y Pamplona han registrado el agosto más cálido desde que hay registros. En concreto, han tenido una temperatura media 3,5ºC por encima de lo normal y en Pamplona la media ha sido de 25,5ºC. En Vitoria, Zaragoza o Lleida también se han superado los 3ºC de anomalía cálida. Por encima de los 2ºC de anomalía cálida se han situado Barcelona, Palma, Teruel, Soria, Logroño, Valencia o Murcia. Ciudades como Burgos, Valladolid o Lugo han alcanzado o superado esa cifra.

En el lado contrario, el portal meteorológico explica que las anomalías en el suroeste npeninsular han sido neutras o negativas. De esta manera, Cáceres y Badajoz han tenido un agosto normal. Por su parte, Cádiz ha registrado una anomalía de -0,4ºC con respecto a su media y Córdoba, de -0,7ºC. Mientras tanto, el mes en Canarias ha sido muy cálido, con anomalías que han superado los 1,5ºC en todas las islas y que se han acercado a los 2ºC en Gran Canaria y Tenerife.

Por otro lado, Eltiempo.es ha explicado que el pasado mes de agosto ha sido irregular en cuanto a precipitaciones. En términos porcentuales, las mayores anomalías se han presentado en zonas del sur del país. Por ejemplo, Málaga ha registrado 18,5 litros por metro cuadrado (l/m2), una anomalía de 585% con respecto a su media para este mes, 2,7 l/m2.

A su vez, Cádiz, con 7,4 l/m2, también se ha quedado muy por encima de la media para este mes, al igual que Granada, donde se han recogido 9,9 l/m2. Otra zona con anomalías positivas ha sido Galicia: en Vigo se han registrado 118,7 l/m2, lo que supone un 147% de su lluvia habitual para este mes.

En lo que respecta al interior, el portal meteorológico ha explicado que la distribución de las lluvias ha sido irregular. De esta manera, ha habido zonas del Sistema Ibérico que se han quedado por encima de su media (como Molina de Aragón, con 36,6 l/m2) y otras por debajo (como Soria, un 79% menos que su media habitual). Fuera de estas zonas, la tónica general y dominante ha sido la ausencia de precipitaciones.

A falta de consolidar los datos, Eltiempo.es ha señalado que todo parece indicar que por segundo año consecutivo España ha vivido su verano más cálido y eso sin el efecto de El Niño. "De cara al próximo año, este efecto global de El Niño, que genera una subida térmica a nivel planetario, podría traducirse en más calor. No obstante, aún es pronto para saberlo, pero los episodios previos señalan que cabría esperar más meses cálidos", ha precisado.