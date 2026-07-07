MFE repartirá el 22 de julio un dividendo de casi 154 millones de euros, 0,22 euros por acción

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

MFE-MediaForEurope (MFE), grupo que engloba a Mediaset España, abonará un dividendo ordinario correspondiente al ejercicio 2025 el miércoles 22 de julio por un importe total de 153.918.625,52 euros, lo que equivale a 0,22 euros por acción.

Esta distribución fue acordada en la junta general ordinaria de accionistas celebrada el pasado 24 de junio de 2026, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El reparto se aplicará sobre un total de 699.630.116 acciones con derecho a dividendo, una vez descontadas las 6.513.005 acciones en autocartera del número total de 706.143.121 acciones del grupo.

Así, el 17 de julio será el último día de negociación de las acciones con derecho a percibir el dividendo, mientras que el 20 de julio cotizarán sin dicho derecho. El 21 de julio se determinarán los titulares inscritos con derecho a percibir el dividendo y el 22 de julio se procederá al pago.

El importe se hará efectivo a través de los sistemas centralizados de compensación organizados por Euronext Securities Milan 'Monte titoli SPA', para lo cual se ha nombrado como agente de pagos a Banca Nazionale del Lavoro - Milan.