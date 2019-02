Miguel Hurtado pide en el Vaticano la dimisión del abad de Montserrat por "encubridor" de abusos sexuales

Publicado 22/02/2019 13:57:24 CET

ROMA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Miguel Hurtado, la primera víctima que denunció abusos sexuales cometidos por el monje de Montserrat Andreu Soler, ha pedido durante una protesta en el Vaticano la dimisión por "encubridor" del abad de Montserrat, Josep Maria Soler, en un acto paralelo a la cumbre antipederastia que se celebra desde el jueves hasta el domingo y que reúne a 190 participantes, entre ellos, 114 presidentes de conferencias episcopales de todo el mundo.

"He dado un ultimátum al abad. Tiene 72 horas para dimitir y si no lo hace presentaré una queja formal ante el Vaticano pidiendo la apertura de una investigación apostólica: que sean sus superiores los que le despidan", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Hurtado ha calificado de "preocupante" que el abad de Montserrat, Josep Maria Soler, continúe en su cargo. "Es un caso de encubrimiento donde hay muchísimas pruebas. Hay documentos, informes, e-mails y conversaciones que tuve con él con cámara oculta y que recientemente han sido publicados", ha destacado.

A su juicio, con esa información se demuestra que él creyó los abusos desde el primer momento. "Y esto manda un mensaje muy peligroso a los líderes católicos españoles: puedes tapar delitos sexuales y no pasa nada", ha agregado.

Por otro lado, considera "insuficientes" las 21 propuestas que el Papa Francisco ha puesto sobre la mesa de los participantes de la cumbre. "Las considero bastante pobres. Son medidas muy genéricas que ya se han propuesto en el pasado y que no han funcionado", ha señalado.

A su juicio, no incluyen reivindicaciones básicas de las víctimas como el hecho de que los delitos de abusos sexuales del clero sean juzgados por la justicia ordinaria o no por el tribunal del Vaticano. "Ni una sola de las proposiciones que le hicimos al Vaticano el pasado miércoles están reflejadas en los 21 puntos", ha acotado.

"Pedimos que todos los casos de pederastia en la Iglesia tienen que ser denunciados a las autoridades y a eso el Vaticano dice que no. Dice que habrá casos que sí y casos que no. Y esto no nos parece bien", ha concluido.