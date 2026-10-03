Miles de personas se manifiestan en toda España para pedir una huelga general por la crisis de vivienda

Numerosas personas durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas se han manifestado en diferentes ciudades de toda España para reclamar una huelga general por la crisis de vivienda y después de que el Congreso tumbara los decretos de vivienda del Gobierno para intentar poner soluciones en la crisis.

En concreto, se han convocado manifestaciones en 50 localidades de todo el país a lo largo del fin de semana y en Madrid, Bilbao, Segovia, Sevilla, Valencia, Santander, Las Palmas de Gran Canaria o Cádiz se han visto miles de personas protestando por la situación que sufre el país.

Las protestas cuentan también con el apoyo de Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), quienes pidieron este viernes la participación de la ciudadanía en todas ellas.

La manifestación más numerosa se ha producido en Madrid donde unas 70.000 personas, según la Delegación del Gobierno, han participado en cuatro marchas simultáneas desde diferentes puntos de la capital que han confluido en Cibeles. El Sindicato de Inquilinas, que es quien ha organizado las protestas, ha elevado la cifra hasta los 500.000 manifestantes en Madrid.

En Valencia se han visto altercados entre la policía y los manifestantes, que querían concluir la movilización en el Palau de Les Arts, lugar donde se estaba celebrando un foro de inversión inmobiliaria. Los agentes han intervenido con cargas, gas lacrimógeno y pelotas de goma para contener el acceso de los manifestantes al recinto.

Por su parte, la manifestación que se había convocado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se ha suspendido a causa de las lluvias y el temporal que afecta a Cataluña. No se ha cancelado la manifestación de Girona, donde unas 400 personas han querido protestar por el rechazo a los decretos.

EL DESAHUCIO DE MARICARMEN, EL ORIGEN DE LAS PROTESTAS

El desahucio de Maricarmen, mujer de 87 años que fue desalojada de su casa en el madrileño barrio del Retiro, provocó una oleada de indignación por la vivienda que movió al Gobierno a aprobar dos decretos leyes en esta materia, uno más general con medidas como la prohibición de desahucios o bonificaciones fiscales a propietarios e inquilinos y otro para renovar de manera automática los contratos de alquiler.

Sin embargo, el Congreso, con el voto negativo de PP, Vox y Junts, tumbó el decreto con medidas de vivienda. Además de estos tres partidos, el PNV y Coalición Canaria también votaron en contra del otro decreto con la renovación de los alquileres.

Tras esa derrota parlamentaria, varios miles de personas han salido a las calles de todo el país para protestar y exigir soluciones a la crisis.

Entre el sonido de llaves agitándose se han escuchado diferentes cánticos y proclamas para denunciar la crisis de vivienda en el país como "fuera rentistas de nuestros barrios" o "de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha cueste lo que cueste".

En las diferentes manifestaciones, los participantes han portado pancartas con diferentes mensajes para protestar por la crisis. En Madrid se han visto carteles con mensajes como "ni una Maricarmen más", "casas para vivir", "nuestros barrios no se venden", "esto no es tetris, no cabemos cinco en treinta metros cuadrados", y otras con diferentes propuestas como bajar un 50% los precios de los alquileres, expropiar viviendas a fondos 'buitre' o ir hacia una huelga general.

SE INICIAN CONVERSACIONES PARA LA HUELGA GENERAL

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, ha ofrecido declaraciones al inicio de las manifestaciones y ha apuntado que la huelga general por la vivienda será "pronto" y ha avisado que "gobierne quien gobierne" no van a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema del país porque "ahora sí empieza la legislatura de la vivienda".

Sobre las posibles fechas, la portavoz ha dicho que aunque se empieza a construir "hoy mismo", todavía no hay ninguna concreta porque todavía se está llegando a un acuerdo con los sindicatos laborales mayoritarios para organizarla de tal manera que sea "histórica" y con una participación "como no se ha visto en años".

En sus declaraciones, Racu ha denunciado que el Congreso está "secuestrado por el rentismo" y totalmente desconectado de la mayoría social, pues según la portavoz hay un consenso en la ciudadanía sobre el hecho de que el rentismo "es una lacra" con la que hay que "acabar".

La portavoz ha destacado que las manifestaciones han demostrado que "el poder vuelve a las calles" y ha advertido que "esto es un aviso a navegantes". "Gobierne quien gobierne, no vamos a tolerar otros cuatro años sin atajar el mayor problema de este país", ha remachado.