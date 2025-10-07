Millán (Vox) avisa al PP sobre la medida del aborto en Madrid: "Lo que no se puede hacer es recular"

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, a su llegada a una reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha afirmado que si se ha tomado la decisión de sacar adelante la iniciativa de Vox en el Ayuntamiento de Madrid para informar a las mujeres sobre un supuesto "síndrome postaborto", "lo que no se puede hacer es recular" y ha asegurado que a su partido le "apena que el Partido Popular se avergüence de defender el derecho a la vida".

Así lo ha defendido este martes Pepa Millán en una rueda de prensa en la Cámara Baja al ser preguntada por la postura del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha indicado que el Ayuntamiento no obligará a las mujeres a recibir información sobre el aborto; y si van a forzar a los 'populares' a cumplir con la medida aprobada en el Consistorio madrileño.

"Es la metáfora de la cobardía sistemática del Partido Popular que nos ha llevado a que, al final, se impongan las políticas socialistas", ha declarado Millán, al tiempo que ha insistido en que a Vox no le "avergüenza defender el derecho a la vida y sacar adelante todas las iniciativas que tengan que ver con eso" porque creen "firmemente" en la protección de ese "derecho primigenio, sin el cual no tiene sentido ninguno de los demás".

En este sentido, la portavoz de Vox ha asegurado que ya han "visto los bandazos" que el PP "ha dado a lo largo de su historia con este asunto". "Ahí está el recurso a la ley de plazos, la celebración por parte de Alberto Núñez Feijóo cuando se desestimó", ha manifestado, para después añadir que "este tipo de movimientos", a su juicio, "no deja de reflejar eso que es la cobardía".

"Y la cobardía es algo que en general no debería estar permitido en ningún aspecto de la vida, pero con esto menos, porque es una responsabilidad muy grande la que tenemos los representantes públicos con los derechos fundamentales de los españoles", ha concluido.