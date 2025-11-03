El Ministerio convoca la distinción 'Ciudad de la ciencia y la innovación' que entregará a 30 territorios

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha convocado la distinción 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' dirigido a "reconocer al potencial innovador de los ayuntamientos, valorando especialmente las iniciativas innovadoras de prestación de los servicios públicos, gobierno electrónico o el libre acceso a la información". El Ministerio tiene previsto entregar 30 distinciones.

La convocatoria incluye tres categorías: ciudades hasta 20.000 habitantes; ciudades de 20.001 a 100.000 habitantes y ciudades de más de 100.000 habitantes.

Podrán ser candidatos a la concesión de la distinción aquellas ciudades que tengan planificados y/o presupuestados, estén desarrollando o hayan finalizado uno o varios proyectos de innovación en los últimos cinco años. Y el plazo de presentacion de candidaturas, según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), es desde el 17 de noviembre al 19 de diciembre.

La distinción 'Ciudad de la ciencia y la innovación' tendrá una validez de cuatro años, pudiendo procederse a su renovación, en el marco de la correspondiente convocatoria.