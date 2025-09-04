La ministra de Igualdad censura las palabras de un exmagistrado del Supremo en el acto de Vox que decía "sentirse mujer"

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reprochado las "palabras cargadas de odio" de Francisco Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaraba en las jornadas de Vox en el Congreso sobre "ideología de género y denuncias falsas" sentirse "mujer", como crítica de la conocida como 'ley trans' aprobada en la anterior legislatura por el Gobierno de coalición.

"Hoy me siento mujer. Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan, que les llevo por delito de odio a un tribunal", ha dicho el exmagistrado durante su intervención, donde ha asegurado a los presentes que hayan respetado su "identidad de género que transitoriamente", en "dos segundos", ha manifestado.

En este sentido, Redondo ha censurado el "aquelarre negacionista" de Vox en el Congreso, lleno, a su juicio, de "bulos, mentiras, machismo, ignorancia". "Una vergüenza bochornosa y cuánta necesidad de formación en igualdad necesitan muchos miembros del Poder Judicial", ha defendido en un mensaje que ha escrito en 'X', recogido por Europa Press.

También la exministra de Igualdad, la eurodiputada de Podemos Irene Montero, ha criticado las palabras del exmagistrado, subrayando que estas no son "libertad", sino "odio", a la vez que ha reclamado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que suspenda las jornadas de Vox porque la Cámara Baja "tiene obligación legal de proteger los derechos de las mujeres y las personas trans".

"El odio lo esparce un exmagistrado del Supremo. Así se entiende por qué hicieron la guerra a las leyes feministas", ha concluido Montero en la publicación de redes sociales.