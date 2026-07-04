La ministra Rego anima a la juventud a denunciar abusos en prácticas en verano a través del Buzón del Becario

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha dirigido este sábado a las personas jóvenes que están realizando o han realizado prácticas para recordarles que pueden denunciar cualquier abuso o irregularidad a través del Buzón de las personas becarias, iniciativa puesta en marcha por el Ministerio en colaboración con el Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (OEITSS).

Coincidiendo con el inicio del periodo estival, en el que muchos estudiantes realizan sus prácticas, la ministra ha denunciado la normalización histórica de la precariedad en las prácticas profesionales: "Demasiadas veces ese primer contacto con el trabajo empieza con las mismas frases: 'te servirá para el currículum', 'todos hemos pasado por esto'. No. Eso no es aprender. Eso es explotación disfrazada de oportunidad".

Asimismo, ha sido contundente sobre la magnitud del problema, advirtiendo que según la Encuesta de Juventud 2023, el 42% de las personas jóvenes ha sufrido alguna forma de explotación laboral, incluyendo becas no remuneradas, trabajo sin contrato o la figura del falso autónomo. "Esto no es normal. Y no vamos a seguir aceptando que lo sea", ha afirmado en un comunicado remitido por el Ministerio.

El buzón de las personas becarias es un formulario accesible a través de la web del Injuve que permite denunciar de forma anónima y confidencial posibles irregularidades durante el periodo de prácticas. Las denuncias son trasladadas a la Inspección de Trabajo para que lleve a cabo las actuaciones que correspondan. "No tienes que dar tu nombre. Solo tienes que contar tu experiencia. Porque tu experiencia importa y puede proteger a la siguiente persona que pase por donde tú pasaste", ha señalado Rego.

La iniciativa complementa el Estatuto del Becario, que establece multas de hasta 225.000 euros para las empresas que vulneren los derechos de las personas en prácticas.