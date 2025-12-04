Los ministros de Sumar aplauden que España no participe en Eurovisión 2026: "Televisión pública contra el genocidio"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria en el Senado, a 2 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Sumar han aplaudido que España no participe en Eurovisión 2026 después de que la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, haya apoyado la presencia de Israel tras una votación.

"Orgullosa de que RTVE anteponga los derechos humanos. La cultura siempre debe estar del lado de la paz y la justicia, no de blanquear el genocidio en Gaza", ha expresado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la red social 'Bluesky'.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido la "televisión pública contra el genocidio". "Gracias por defender la dignidad", ha asegurado, tras conocer la confirmación de RTVE de que España no participará en el festival.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha reivindicado la decisión de RTVE como "la correcta", alegando que "no se puede blanquear a Israel ante el genocidio en Gaza" y que, por ende, "la cultura debe estar del lado de la paz y la justicia". "Orgulloso de una RTVE que antepone los derechos humanos a cualquier interés económico", ha celebrado.

Y en la misma línea, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha aseverado que RTVE "hace lo correcto", y ha deseado que "ojalá otros países sigan" el "ejemplo" de España.

RTVE ha anunciado este jueves en un comunicado la retirada de España del Festival de Eurovisión, tras las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER en Ginebra, que han concluido con la permanencia de Israel en el certamen musical europeo.

El Consejo de Administración de RTVE acordó el pasado mes de septiembre que España se retiraría de Eurovisión si Israel formaba parte.

La salida del Festival implica además que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena (Austria) el próximo 16 de mayo, ni las semifinales previas del concurso, que se realizarán los días 12 y 14.