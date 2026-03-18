La mitad de adolescentes estadounidenses ha utilizado la IA para crear imágenes sexualizadas

Archivo - Un móvil con las siglas AI - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

En un estudio realizado con adolescentes estadounidenses por la Universidad George Mason en Virginia (EE. UU.), más de la mitad (55,3%) declaró haber creado al menos una imagen utilizando herramientas de desnudez, que emplean inteligencia artificial generativa (GenAI) para mostrar el aspecto que podría tener una persona sin ropa. Los resultados están disponibles en 'PLOS One'.

Investigaciones previas sugieren que la creación y distribución de imágenes sexualizadas (con o sin el uso de IA genómica) se han normalizado entre los adolescentes estadounidenses. La IA genómica puede utilizarse para la explotación sexual, como la creación no consentida de imágenes sexualizadas de personas. Han aumentado los informes sobre el uso indebido de la IA genómica por parte de adolescentes, y las víctimas experimentan consecuencias similares a las de otras formas de explotación sexual infantil, como la deshumanización y trastornos permanentes en sus vidas.

Sin embargo, la prevalencia general del uso de imágenes sexualizadas por parte de adolescentes no ha estado clara. Para profundizar en este tema, Steel analizó los resultados de una encuesta en línea realizada a 557 residentes estadounidenses de habla inglesa de entre 13 y 17 años.

La encuesta fue anónima y se realizó con el consentimiento de los padres. Incluía preguntas sobre las experiencias de los participantes con la creación, el intercambio y la visualización de imágenes sexualizadas por parte de GenAI, tanto de sí mismos como de otras personas, con o sin consentimiento.

De los adolescentes encuestados, el 55,3% declaró haber utilizado herramientas de desnudez para crear al menos una imagen de sí mismos o de otros, y el 54,4% declaró haber recibido una imagen de este tipo. Además, el 36,3% declaró que al menos una imagen sexualizada de sí mismos creada por GenAI había sido creada por otra persona sin su consentimiento, y el 33,2% declaró que al menos una imagen sexualizada de sí mismos creada por GenAI había sido distribuida sin su consentimiento.

Steel descubrió que estos resultados eran en gran medida similares en todas las categorías demográficas, incluida la edad. Si bien el uso era generalizado tanto entre los participantes masculinos como femeninos, los participantes masculinos reportaron mayores tasas de creación y distribución de imágenes sexualizadas de GenAI de sí mismos y de otros, ya sea con o sin consentimiento.

Estos hallazgos podrían contribuir a la formulación de políticas legales y programas educativos para promover el uso seguro de las herramientas de IA genómica. Este fue un estudio exploratorio, y futuras investigaciones podrían aportar más información, por ejemplo, sobre si se obtienen resultados similares en adolescentes de otros países.

Los autores concluyen: "Los adolescentes ya no son solo nativos digitales, sino nativos de la IA. Las aplicaciones de 'desnudez' y GenAI son su nuevo 'sexting', solo que con problemas más complejos en torno al consentimiento".