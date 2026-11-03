La mitad de las personas trans han sufrido agresiones en el trabajo y el 62% ha percibido discriminación, según estudio

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mitad de las personas trans han sufrido agresiones en el trabajo y el 62% han percibido discriminación en los procesos de selección, según el informe 'Talento trans en el empleo', elaborado conjuntamente por la Federación Estatal LGTBI+ y ManpowerGroup.

El estudio combina el análisis de datos procedentes de las tres últimas ediciones de la encuesta Estado LGTBI+ de FELGTBI+ con grupos de trabajo y entrevistas en profundidad realizadas a personas trans, profesionales de Recursos Humanos, especialistas en selección de talento y responsables de diversidad e inclusión de distintas organizaciones.

Esta investigación, que aborda la inclusión laboral de las personas trans desde los retos, oportunidades y capacidades que las organizaciones necesitan para potenciar el talento trans, revela que la mitad de estas personas ha sufrido agresiones verbales o físicas en el puesto de trabajo (50%).

También refleja que aproximadamente 7 de cada 10 personas trans consideran que los prejuicios asociados a su identidad de género han dificultado su progresión laboral (67,7%) y que la baja temporalidad de esta parte del colectivo se multiplica por seis con respecto a la media de la población española general (64% frente al 9,9% de la población general).

Igualmente, expone que, aunque el 71% de las personas LGTBI+ valora positivamente las leyes de igualdad, existe una brecha "notable" de implementación. En este punto, señala que el 40,1% de las empresas cuenta con políticas específicas para el colectivo, un 30,2% dispone de un plan estructurado, y el 33,76% de la plantilla percibe que dichas medidas se aplican de forma real en el día a día.

En este sentido, la representante de la Comisión Ejecutiva de la Federación Estatal LGTBI+, Marta Alonso, ha pedido "pasar del compromiso a la acción". Así, ha defendido que las organizaciones disponen de herramientas "suficientes", por lo que "el reto actual ya no es normativo, sino de ejecución operativa".

"La inclusión efectiva del talento trans no es únicamente una cuestión de cumplimiento normativo o responsabilidad social. Es también una oportunidad para ampliar el acceso al talento, fortalecer las organizaciones y construir entornos de trabajo capaces de responder a una sociedad cada vez más diversa", ha apuntado.

Por su parte, Vicenç Álvaro, director de Marketing y Comunicación de ManpowerGroup, ha indicado que "el desajuste de talento sigue siendo uno de los grandes desafíos del mercado laboral". Para afrontarlo, ha abogado por ampliar la mirada sobre dónde está el talento y qué barreras siguen limitando su acceso al empleo.

"Ninguna organización debería renunciar a contratar a personas preparadas por razones ajenas a sus capacidades. La diversidad aporta riqueza, innovación y mejores respuestas a entornos cada vez más complejos. El reto es asegurar que las personas sean reconocidas por el valor que aportan y por su potencial, nunca por prejuicios asociados a su identidad de género", ha subrayado.

GUÍA PARA LAS ORGANIZACIONES

Del mismo modo, el informe incorpora una guía dirigida a ayudar a las organizaciones a comprender los principales desafíos asociados a la inclusión del talento trans y avanzar en la construcción de procesos, culturas y entornos laborales más inclusivos. Así, el documento recoge prácticas y aprendizajes compartidos por organizaciones pioneras que ya están impulsando iniciativas de inclusión.

Entre las recomendaciones se encuentra comunicar el compromiso de la organización con la diversidad de forma visible; formar y sensibilizar a los equipos de Recursos Humanos; y respetar y utilizar el nombre y los pronombres indicados por la persona candidata independientemente de la posible discrepancia administrativa.

También insta a informar desde el principio sobre los protocolos de acompañamiento, los grupos internos de personas aliadas y los canales de consulta o denuncia, así como promover la participación de perfiles diversos en programas de liderazgo y espacios de decisión.