MITECO defiende el Pacto contra la Emergencia Climática frente a los que dicen que "pone en riesgo el desarrollo"

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha defendido la necesidad de construir un "gran" Pacto de Estado contra la Emergencia Climática frente a algunos "análisis simplistas" que se escuchan a veces de que las políticas de cambio climático ponen en riesgo las oportunidades de crecimiento, de desarrollo.

"No hablamos de política, hablamos de supervivencia, hablamos de calidad de vida, hablamos de modelo de país", ha recalcado durante su intervención al inicio de las Jornadas Aportaciones de la sociedad civil para un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, iniciadas este martes en el Congreso de los Diputados.

Si bien Morán no tiene claro si en la actualidad se está cuestionando el multilateralismo para hacer frente a la agenda climática o si sucede al revés --si la agenda climática se está utilizando para desmontar la estructura multilateral, el secretario de Estado ha opinado que cualquiera de los dos escenarios colocan a España "en una situación de debilidad a la hora de abordar las respuestas a crisis que exceden su capacidad de intervención como país".

En opinión de Morán, la política se está "alejando" de la sociedad. En este sentido, ha señalado que "no es entendible" que la Unión Europea (UE) "no respete la petición" de su ciudadanía, que en "sucesivos" estudios demoscópicos ha mostrado un apoyo de "más del 70%" a exigir a los gobiernos "más ambición y compromiso en relación con la agenda climática".

Por su parte, ha incidido en que "el corto, el medio y el largo plazo" de la emergencia climática "comienzan todos el mismo día", en referencia a cómo las consecuencias climáticas del futuro serán el resultado de las acciones que se tomen en la actualidad. Desde su punto de vista, aquellos que emiten mensajes sobre cómo "las políticas de cambio climático ponen en riesgo las oportunidades de crecimiento" son los que "pretenden tener plusvalías en el corto plazo a costa de lo que sea".

"La única forma de garantizar que exista desarrollo en términos de justicia social, en términos intergeneracionales y en términos intrageneracionales es una buena disponibilidad de recursos naturales en el presente para una correcta distribución a la totalidad de la sociedad y una preservación del capital natural hacia el futuro para que las generaciones venideras no se encuentren con que su capacidad de desarrollo haya quedado menos cavada o en algunos casos sencillamente cortocircuitada por la avaricia de quienes hoy aprovechamos de esos recursos", ha explicado.

En la inaguración de las Jornadas también ha participado la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, que ha pedido apostar por el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática, "escuchar a la ciencia" e "intentar evitar los partidismos". Por su parte, la presidenta del PSOE y antigua ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha invitado a "reflexionar" y "escuchar los unos a los otros" durante las Jornadas, "tomando buena nota" de lo que va a transmitir la sociedad sobre la propuesta de Pacto de Estado.