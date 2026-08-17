MITECO despliega una docena de medios y una brigada para la extinción del fuego de Huesca y Zamora

Helicóptero en el aeródromo de Santa Cilia de Jaca durante las labores de extinción de un incendio forestal, a 16 de agosto de 2026, en Las Peñas de Riglos, Huesca, Aragón (España). - Verónica Lacasa - Europa Press

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una docena de medios y una brigada helitransportada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de los incendios de Las Peñas de Riglos (Huesca) y Hermisense (Zamora), según ha informado el propio Ministerio en base a datos de las 10:46.

En concreto, Transición Ecológica tiene desplegados en Las Peñas de Riglos (Huesca) una Unidad Móvil de Análisis y Planificación; un avión ACO; dos ANFIBIOS FOCA; dos aviones TANGO; dos helicópteros LIMA; dos helicópteros MIKE; y una brigada helitransportada. Por su parte, tiene un anfibio ALFA y un helicóptero MIKE en Hermisende (Zamora).