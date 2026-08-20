MITECO despliega ocho medios aéreos y cuatro brigadas para la extinción de fuegos en Granada, Cáceres y Navarra

Efectivos de bomberos se desplazan para realizar labores de extinción del incendio en Pinofranqueado desde Salamanca, a 20 de agosto de 2026, en Vegas del Dominigo Rey, Salamanca, Castilla y León (España). - Manuel Ángel Laya - Europa Press

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de ocho medios aéreos y cuatro brigadas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) colaboran en la extinción de los incendios forestales de Jayena (Granada), Pinofranqueado (Cáceres) y Urzainqui (Navarra), según datos de las 13:42 horas del Departamento ministerial.

En concreto, en Jayena (Granada) hay un helicóptero KILO. Mientras tanto, en Pinofranqueado (Cáceres) están desplegados un avión ACO, un ANFIBIO ALFA, un ANFIBIO FOCA, un helicóptero MIKE y tres brigadas. Por último, en el de Urzainqui (Navarra) hay dos helicópteros LIMA, un helicóptero MIKE y una brigada.