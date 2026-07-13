MITECO despliega siete medios aéreos y una brigada para ayudar en los incendios de Teruel, León y Tarragona

Vista del incendio forestal de Ribas de Sil, a 12 de julio de 2026, en Ribas de Sil, Lugo, Galicia (España). - Rosa Veiga - Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha desplegado este lunes siete medios aéreos y una brigada para colaborar en la extinción de incendios en Teruel, León y Tarragona, según ha informado el organismo con datos de las 11:37 horas.

En concreto, tiene desplegados en Peñarroya de Tastavins (Teruel) un avión ACO, dos aviones anfibios ALFA, un avión anfibio FOCA y el helicóptero MIKE, así como una brigada helitransportada. Además, cuenta con un avión anfibio ALFA en Peranzanes (León) y otro avión anfibio FOCA en Aiguamúrcia (Tarragona).