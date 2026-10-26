MITECO prepara ayudas por 20 millones contra incendios para unos 1.800 municipios de hasta 5.000 habitantes

Archivo - Varias personas trabajan en la extinción del fuego, a 24 de septiembre de 2026, en Calvos de Randín, Ourense, Galicia (España). - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha iniciado el trámite de audiencia e información pública del proyecto de orden que establece las bases reguladoras de una línea de subvenciones de 20 millones de euros destinadas a fomentar la resiliencia local y la seguridad frente a los incendios forestales en municipios de reto demográfico.

Esta iniciativa, que avanzó a principios de septiembre la vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, estará dirigida a municipios cuya población no supere los 5.000 habitantes.

Según estimaciones del Ministerio, permitirá apoyar a alrededor de 1.800 municipios con una cuantía que oscilará entre 8.000 y 20.000 euros, en función del número de entidades singulares de población existentes en cada término municipal.

Las subvenciones, que serán gestionadas por la Fundación Ciudad de la Energía, se concederán en régimen de concurrencia competitiva, con prioridad para los municipios con mayor exposición al riesgo de incendios forestales. Para ello, se aplicarán criterios objetivos basados en la información oficial de la Estadística General de Incendios Forestales.

Además, tendrán prioridad para recibirlas aquellos municipios que hayan registrado más de 500 hectáreas de superficie forestal afectada en la última década. Posteriormente, se valorará el índice de siniestralidad forestal registrado en ese mismo periodo.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la redacción de los planes de actuación municipal frente al riesgo de incendios forestales, su revisión o actualización y la aplicación de medidas preventivas contempladas en dichos planes.

Asimismo, podrán incluirse actuaciones de reducción del riesgo en la interfaz urbano-forestal, mejoras en la señalización y la evacuación, sistemas de aviso a la población, trabajos preventivos sobre el combustible vegetal y mejoras en las infraestructuras de apoyo a la extinción y a la protección civil.

El trámite permanecerá abierto hasta el 4 de noviembre. Transición Ecológica destaca que la orden se tramita por el procedimiento de urgencia para acelerar la puesta en marcha de las subvenciones. El objetivo es que los ayuntamientos puedan contratar la elaboración de sus planes y desarrollar las medidas preventivas con la mayor antelación posible respecto a las próximas campañas de incendios forestales.