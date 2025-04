Mitele Plus (Mediaset España) se incorpora a Prime Video

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España y Prime Video han cerrado un acuerdo para ofrecer el servicio de la plataforma premium Mitele Plus como suscripción adicional en Prime Video en España desde esta semana, según ha informado el grupo de comunicación este jueves.

De este modo, los clientes de Prime que se suscriban a Mitele Plus podrán acceder a los siete canales en directo de Mediaset España (Telecinco, Cuatro, FDF, Boing, Divinity, Energy y Be Mad), a dos canales pop ups de los realities 24h del grupo cuando estén en emisión ('Los vecinos de la casa de al lado', 'Gran Hermano' y 'GH DÚO') y a toda la oferta de contenidos de Mitele Plus.

El catálogo del servicio está integrado por programas, como 'Supervivientes', 'La Isla de las Tentaciones', 'Hay una cosa que te quiero decir', 'Universo Calleja', 'First Dates', 'Los Gipsy Kings' y 'Cuarto Milenio', entre otros espacios; ficciones de producción nacional, como 'Mía es la venganza', entre otras; y programas exclusivos de la plataforma la premium del grupo, como el reality de convivencia 'Los vecinos de la casa de al lado'.

También ofrece los espacios de entrevistas presentados por Cruz Sánchez de Lara 'Madres: desde el corazón' y 'Madres: voces desde el alma', el dating show 'Un amor para Lucía', el true crime 'Crimen en primera persona' y el videopodcast 'eXpertos del crimen' dirigido y presentado por David Aleman, entre otros.