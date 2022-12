Morant anuncia un Plan contra la burocracia y la estabilización de casi 4.200 plazas de personal investigador y técnico

La ministra dice que no está "sobre la mesa" que Pedro Duque vaya a dirigir la Agencia Espacial Española



MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha anunciado que el Gobierno está preparando un Plan de lucha contra la burocracia para la ciencia; y ha avanzado que el Ministerio ha estabilizado un total de 4.146 nuevas plazas de personal investigador y técnico en los Organismos Públicos de Investigación (OPIS).

"El gran plan que nos queda pendiente y que sacaremos antes de que acabe la legislatura es un Plan de lucha contra la burocracia para la ciencia", ha asegurado en una entrevista a Europa Press la ministra, que ha adelantado que el Gobierno saldrá "con la mayor ambición posible" y que el gran grueso de perfiles que se van a estabilizar es el personal técnico.

En este sentido, ha explicado que, a diferencia de lo que ocurre en las administraciones públicas, lo que sucede en los centros de investigación es que el gran grueso del personal es la gente "que piensa, que proyecta y que tiene ideas", mientras que el mínimo personal es el que gestiona las ayudas. Así, ha defendido que la tendencia de las administraciones sea "ser menos burocráticas y crecer en personal técnico": "Queremos hacer crecer los centros de investigación justamente para equilibrar lo que ahora está desequilibrado y hacerla crecer también en administradores y gestores".

Por una parte, Ciencia e Innovación ha lanzado la convocatoria de 2.476 plazas estables para investigadores y técnicos en los OPIS. De ellas, 1.995 plazas son para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); 364 para el Centro de Investigación Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT); 116 para el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII); y una para el Ministerio.

Morant ha destacado que se trata del "mayor proceso de estabilización de empleo de los principales organismos públicos de investigación de España y supone aumentar un 26% la plantilla fija de estos tres OPIS". El 88,5% de las plazas que se estabilizan son para el personal técnico y de gestión, "lo que reforzará la estructura de estos organismos, mejorando el funcionamiento de los centros de investigación".

Por otra parte, el Ministerio ha aumentado en 1.670 las plazas de funcionario para personal científico, técnico y de gestión de estos OPIS, de las que 555 ya se han convocado y 1.115 se publicarán próximamente. Del total de estas nuevas plazas, 899 son para personal investigador y 771 para personal técnico y de gestión.

PIDE A LA COMUNIDAD DE MADRID FINANCIACIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES

"Estamos aplicando la tasa de reposición y haciendo la mayor oferta pública de empleo de los últimos años", ha celebrado Morant, destacando que la mayor investigación en España se hace en las universidades (el 70% de la investigación), por lo que si estas, que están financiadas por las comunidades autónomas, no tienen la financiación suficiente para sacar las plazas y estabilizar al personal "no estarán aprovechando este momento y esta coyuntura expansiva".

Por ello, la responsable de Ciencia e Innovación ha cargado contra la Comunidad de Madrid, la región "que menos invierte por cada estudiante de toda España". "Pedimos corresponsabilidad, que no se ahogue a las universidades sino todo lo contrario, que se les ayude también a estabilizar al personal y a financiar mejor la ciencia", ha señalado en referencia a la comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso.

Con motivo de la finalización del 2022, ha asegurado que este año "ha supuesto una revolución para el sistema de ciencia, que necesita sus tiempos y asentar los cambios normativos" tras aprobarse la nueva Ley de la Ciencia. "Hemos puesto los cimientos, los recursos, las herramientas que van a suponer la revolución de lo que ha sido el sistema de ciencia, supone un antes y un después para un país que expulsaba a sus científicos", ha sentenciado Morant haciendo mención a la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy.

"Venimos de una época muy dura para los investigadores, toda una generación ha quedado bloqueada o expulsada de España. Era como pelearse por la miseria, porque eran tan ridículas las oportunidades que salían, en muchos casos ninguna, que había una verdadera pelea entre la gente con más años que no había tenido su oportunidad y la nueva gente que se incorporaba a la carrera científica", ha lamentado.

"NO ESTÁ ENCIMA DE LA MESA" QUE DUQUE DIRIJA LA AGENCIA ESPACIAL

Uno de los acontecimientos que ha marcado el año 2022 en materia científica ha sido la creación de la Agencia Espacial Española, que está previsto que entre en funcionamiento en el primer trimestre de 2023, aunque aún no se conoce quién la dirigirá. "Es algo que no está decidido", ha afirmado Morant.

Sobre la posibilidad de que el exministro y astronauta español Pedro Duque ocupe el cargo de director de la Agencia Espacial Española, la ministra ha dicho a Europa Press que "no es algo que esté ahora mismo sobre la mesa". "A mí Pedro Duque me parece una persona referente y fantástica, pero no es algo que esté ahora mismo sobre la mesa", ha precisado.

Respecto a las críticas por la elección de la sede, que finalmente estará en la ciudad de Sevilla, Morant ha pedido evitar la "política de enfrentamiento entre ciudades, territorios y ciudadanos" ya que la considera "una política equivocada". "No hay perdedores porque vamos a aprovechar todas las capacidades y el talento que ha florecido con la elaboración de las distintas candidaturas. Me gustaría que pusiéramos en valor la política de oportunidades y no la del agravio", ha concretado.

"Esto ha supuesto, más que una polémica, una oportunidad. Si Pedro Sánchez no gobernara no hubiéramos tenido esta oportunidad, porque directamente la sede se habría abierto en Madrid como se ha hecho siempre", ha recalcado la ministra, al tiempo que ha subrayado que la política de desconcentración del Ejecutivo "pretende equilibrar lo desequilibrado porque la alta concentración de entidades en la Comunidad de Madrid ha favorecido a la Comunidad de Madrid en detrimento del resto de España".

De este modo, Morant ha vuelto a cargar contra la comunidad presidida por Díaz Ayuso: "Si quitamos la inversión que hace el Estado y solo dejamos el presupuesto que dedica la Comunidad de Madrid a la ciencia y la innovación, es la tercera comunidad en la cola. Eso quiere decir que la Comunidad de Madrid se está beneficiando muchísimo de ser sede de entidades de la Administración General del Estado".

Tras la elección de Sevilla como sede, ahora el Gobierno está dando los pasos "con toda la celeridad posible" para que entre en funcionamiento la Agencia Espacial Española, para lo cual tiene que haber una negociación con los trabajadores que tienen que desplazarse a la ciudad andaluza y convocatorias para los nuevos trabajadores.

La ministra ha señalado que con la creación de la Agencia se está "normalizando" algo en lo que España no estaba dentro de los estándares europeos, al ser "de los pocos países" que no tenía una agencia espacial, que coordina y tiene "una sola voz" para las políticas del espacio, que "son muy transversales".

Precisamente, ha explicado que en el espacio están los satélites para las telecomunicaciones, también para la ciberseguridad, políticas de defensa, de transporte aéreo, ciencia, políticas de lucha contra el cambio climático, por lo que, al estar implicados tantos ministerios, es, según ha indicado la ministra, "francamente necesario tener una agencia que coordine todo eso y tenga una voz única de interlocución con la ESA o la NASA".