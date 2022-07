Muere Antonio Ibáñez a los 34 años, actor de 'Aída' y 'La que se avecina'

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor, modelo y pintor Antonio Ibáñez ha muerto este martes a los 34 años de edad a causa de un cáncer que padecía, según ha publicado su familia en la cuenta oficial de Instagram del artista.

Ibáñez interpretó a personajes en series de televisión como 'Aída' o 'La que se avecina' y en la actualidad estaba inmerso en un proyecto de pintura "muy personal".

"He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla. Tenía muchas ganas de vivir y seguir creando arte. Aun así, podréis ver, sentir y tocar mis energías más puras en todos mis cuadros. Allí podréis perder en mi alma linda y generosa", ha publicado la familia en su perfil de Instagram junto a fotos del artista y algunas de sus obras.

El actor y modelo nació en Granada en 1987 y se licenció en Bellas Artes. También formaba parte de la compañía de baile 'Dánzate' y fue en 2005 cuando comenzó su carrera en el mundo de la interpretación. Además de en las series cómicas mencionadas también participó en 'Arrayán' de Canal Sur y en 'El ministerio del tiempo', que emitía TVE.