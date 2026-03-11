El mundo de la política y el periodismo despide a Raúl del Pozo, "figura extraordinaria" y "excelente periodista"

El coche fúnebre con los restos mortales de Raúl del Pozo llega a la capilla ardiente instalada en la Casa de la Villa, a 11 de marzo de 2026, en Madrid (España). El periodista y escritor ha fallecido a los 89 años de edad. - Raúl Terrel - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes del mundo de la cultura, el periodismo y la política española han despedido este miércoles en Madrid a Raúl del Pozo, fallecido a los 89 años, destacando que era una "figura extraordinaria" y un "excelente" periodista.

En declaraciones a la prensa en la capilla ardiente ubicada en la Casa de la Villa, su hermana Angelines ha afirmado que el reconocimiento de Madrid a Raúl del Pozo "está correspondiendo a lo que él quería" a la capital. "Era su vida", ha afirmado, al tiempo que ha recordado que "él no quería salir de Madrid" y decía que era un "error".

Entre las personalidades que se han acercado a la capilla ardiente destaca el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha trasladado el "pésame" a su familia y a todos los profesionales de la comunicación porque "ha sido un periodista, un columnista excelente, un analista también, un personaje que convertía una columna periodistica en literatura".

El líder de los populares ha agregado que siempre que hablaba con él era en "positivo" ya he era "difícil de repetir". "Es muy difícil entender la Transición y el periodismo en las últimas décadas sin Raúl del Pozo", ha declarado, para después añadir que no conoce a nadie que tenga un mal concepto de él.

Asimismo, Núñez Feijoo ha asegurado que se queda con su frase de "viva el vino" porque es expresión de una persona "vitalista, positivo, educado, simpático , vividor en el buen sentido del término".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha señalado que ha sido "una figura extraordinaria" y "gigantesca", que "vivió cuatro, cinco y seis vidas en una sola".

El alcalde también ha afirmado que "el gran cronista de Madrid" retrató a España "con todo el acierto" y ha añadido que "fue periodista, reportero y escritor". Martínez Almeida ha dicho que era "irrepetible" y que la ciudad le hará un homenaje, sin precisar si será le pondrán su nombre a una calle de la capital.

Este miércoles también se ha acercado a dar su último adiós al periodista su colega José María García, quién ha manifestado que no puede decir "que era una ser único porque alguien se podría molestar, pero era diferente, era grande, era libre". "En su profesión como periodista era un auténtico número uno", ha subrayado.

El director de El Español, Pedro J. Ramírez, ha señalado que ha sido "más grande que la vida" y "un personaje en el que cabía todo". Además, el periodista ha dicho que "todo ha pasado por Raúl" y que "era el más reportero de los columnistas y el más columnista de los reporteros".

Por su parte, Arturo Pérez Reverte ha indicado a los periodistas que "era un señor y se ha ido como un señor". "Triunfador, coqueto, elegante, guapo y querido", ha manifestado, para después añadir que su satisfacción era que los periodistas jóvenes le admiraban.

En la misma línea, la presidenta de Honor del Club Siglo XXI, Paloma Segrelles, ha puesto en valor que era un "gran hombre" y un hombre "bueno", algo "difícil" de encontrar.