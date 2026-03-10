Muere el periodista Raúl del Pozo a los 89 años

Archivo - (I-D) El fotógrafo Raúl Cancio, el periodista Raúl del Pozo, y los escritores Jesús Fernández Úbeda, y Arturo Pérez Reverte, durante un encuentro de prensa para hablar del nuevo libro de Úbeda ‘Nido de Piratas’, en Posada de la Villa, a 11 de ma - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Raúl del Pozo ha fallecido este martes a los 89 años, según ha informado a Europa Press fuentes del periódico 'El Mundo', medio para el que trabajó.

Raúl del Pozo (La Torre, Mariana, Cuenca) fue reportero, enviado especial, corresponsal en el extranjero ('Pueblo', 'Interviú', 'Diario 16', 'Mundo Obrero') y director-adjunto de 'El Independiente', según la editorial La Esfera de los Libros, con la que publicó 'A Bambi no le gustan los miércoles (2003) y 'La rana mágica' (2006).

También participó en los debates y tertulias de 'Protagonistas' de Luis del Olmo y en los programas televisivos de Antena 3 y Telecinco, dirigidos por María Teresa Campos y Montserrat Domínguez.

Fue asimismo columnista y cronista parlamentario del diario 'El Mundo', por cuya labor recibió el Premio del Club Internacional de Prensa al mejor trabajo periodístico en prensa escrita, además de otros galardones como el Cuco Cerecedo, el Pedro Rodríguez, el Jaime de Foxá y, recientemente, el César González Ruano.

Del Pozo publicó cinco novelas --'Noche de tahures', 'La novia', 'Los reyes de la ciudad', 'No es elegante matar a una mujer descalza', 'Ciudad Levítica' y 'La diosa del pubis azul' (con Espido Freire)-- y tres libros de ensayo: 'Una derecha sin héroes', 'A Bambi no le gustan los miércoles' y 'Los cautivos de La Moncloa'.