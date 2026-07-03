El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología inaugura la exposición 'El gran trío de eclipses en España 2026-2027-2028'

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología acoge la exposición 'El gran trío de eclipses en España 2026-2027-2028' - MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), en su sede de Alcobendas (Madrid), ha inaugurado la exposición temporal 'El gran trío de eclipses en España 2026-2027-2028', una muestra dedicada a este extraordinario fenómeno astronómico.

Precisamente, la inauguración sucede a pocas semanas de que tenga lugar el primero de los tres eclipses solares que podrán observarse desde España entre 2026 y 2028.

Así, la muestra aborda un acontecimiento "poco frecuente": la llegada a la Península Ibérica de tres eclipses solares consecutivos, dos totales y uno anular, explica el museo.

En concreto, el primer eclipse total tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, un fenómeno que no ha sido visible desde España en más de un siglo.

La exposición se articula en torno a una instalación de imágenes de gran formato del Sol y de distintos eclipses, acompañadas de textos divulgativos e ilustraciones que invitan al visitante a descubrir el suceso "desde una perspectiva científica y cultural".

Además, los visitantes descubrirán cuándo y desde dónde serán visibles los tres eclipses, cómo se producen estos acontecimientos astronómicos, de qué manera pueden predecirse y cuál es la ciencia que los hace posibles.

Por otro lado, se explora la presencia de los eclipses en la historia del arte y muestra cómo estos eventos también pueden observarse en otros planetas.