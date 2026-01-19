Musulmanes, evangélicos y judíos expresan sus condolencias y piden oraciones tras la "terrible tragedia" en Adamuz

   MADRID, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Las federaciones que representan a musulmanes, evangélicos y judíos en España han expresado sus "condolencias" y han pedido "oraciones" por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba) y que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de 150 heridos.

   En concreto, la Comisión Islámica de España (CIE) ha expresado su "profundo dolor y consternación por el trágico accidente ferroviario" y ha agradecido el "trabajo incansable" de los servicios sanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la ciudadanía local "que con gran humanidad y entrega se están esforzando por salvar vidas, atender y arropar a todas las personas afectadas".

   "Seguimos con gran preocupación el desarrollo de los acontecimientos y las consecuencias derivadas de esta tragedia que nos ha conmocionado junto al resto de la sociedad. En estos momentos de inmenso sufrimiento, queremos trasladar nuestras más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, compartiendo su dolor y uniéndonos a su duelo", se lee en un comunicado firmado por el presidente de la CIE, Aiman Adlbi, y recogido por Europa Press.

   También desea "una pronta y completa recuperación" a todas las personas heridas y ha expresado su "apoyo y ánimo tanto a ellas como a quienes las acompañan y asisten en estos difíciles momentos".

   Asimismo, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (FEREDE) ha trasladado sus "más sinceras condolencias y solidaridad" a las familias de esta "terrible tragedia" y ha hecho un llamamiento a sus iglesias y a los líderes eclesiales para que se unan en oración, "pidiendo a Dios consuelo y fortaleza para todas las personas afectadas".

   En un comunicado firmado por el presidente de FEREDE, Esteban Muñoz de Morales, y por la secretaria ejecutiva, Carolina Bueno, han solicitado, igualmente, oraciones por las autoridades, los equipos de emergencia, peritos y expertos "que trabajan para esclarecer las causas del accidente" y han pedido se adopten "las medidas necesarias para garantizar la seguridad ferroviaria y evitar la repetición de hechos tan lamentables".

   Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha publicado un mensaje de condolencias a través de la red social 'X': "Atendemos con el corazón encogido las novedades sobre el rescate de las víctimas del accidente de trenes en Adamuz. Nuestros pensamientos están con todas las familias y nuestro deseo, en la recuperación total de los heridos".

