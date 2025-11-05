Narbona sobre el Pacto por el Clima: "Hay muchas cosas que son responsabilidad exclusiva del Estado"

La presidenta de la Comisión para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico en el Congreso, Cristina Narbona, en el Congreso de los Diputados, a 4 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE y antigua ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha señalado este miércoles que el Gobierno puede cumplir "una parte" de la propuesta de Pacto de Estado contra la Emergencia Climática ya que hay "muchas cosas" que son "responsabilidad exclusiva" suya.

"Hay muchas cosas que son responsabilidad exclusiva del gobierno de España. Por lo tanto, que nadie piense que este es un ejercicio inútil, no lo es, es un ejercicio de enorme complejidad", ha indicado en la clausura de las Jornadas sobre Aportaciones de la Sociedad Civil al este Pacto de Estado, celebradas este martes y miércoles en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha lamentado que las Comunidades Autónomas (CCAA) gobernadas por el PP tacharan el Pacto de "propaganda" y ha dicho que "es difícil convencer cuando lo que te dicen es no queremos ningún Pacto con un Gobierno que está a punto de irse a la calle". Por esta parte, ha recordado que "todos" los parlamentarios estaban invitados a acudir a las jornadas y ha indicado que los que sí que lo han hecho tienen "la responsabilidad" de "seguir sembrando información, concienciación y respuesta ciudadana".

"Es muy importante que haya este contraste entre la sociedad civil y las fuerzas políticas que en cada momento están gobernando un ayuntamiento o una comunidad autónoma. Hoy por hoy, el pacto de Estado tiene esa enorme debilidad en términos de gobernanza", ha destacado.

Tras escuchar las distintas intervenciones del evento en la Cámara Baja, Narbona ha recalcado que ella "tiene muy claro" que el Pacto tendrá que contar con un "eje de salud" donde se traten problemas de salud asociados a las emergencias, pero también el miedo y la angustia de la ciudadanía a que éstas se produzcan.

Asimismo, ha opinado que otro "eje fundamental" será el de la comunicación, donde se tendrá que contemplar temas como la desinformación. Por otro lado, también ha destacado la importancia de que el Pacto también trate en los mares y los océanos y, a su vez, de las distintas desigualdades que se pueden ver afectadas por el calentamiento global de género, territoriales, etc.).

Otro de los temas a destacar a su juicio de las jornadas a su juicio ha sido el de fortalecer la participación ciudadana en temas sobre emergencia climática a través de la educación.