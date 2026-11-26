Archivo - La periodista y politóloga Nativel Preciado - ESPASA - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista y politóloga Nativel Preciado publica su nuevo libro 'Secretos y mentiras' (Editorial Espasa), donde cuenta "de verdad todo lo que se sabía" en las últimas cinco décadas y "nunca se contó", y critica que, en la actualidad, "el argumentario está enturbiando mucho la transparencia informativa".

En una entrevista concedida a Europa Press, Nativel Preciado manifiesta que "es difícil" hacer lo mismo con los políticos y recomienda "tratar de ir muy bien informado para esquivar las respuestas evasivas". "Es complicado porque si un político no quiere contar algo, no lo cuenta", subraya.

De este modo, critica que "el argumentario está enturbiando mucho la transparencia informativa" y sostiene que "entrevistar a políticos es poco grato porque, generalmente, siempre dicen lo que quieren decir". "Y es difícil sacarles lo que tú quieres saber", confiesa.

Sobre su faceta periodística, Preciado explica que durante años respetó escrupulosamente los secretos profesionales de sus fuentes informativas y los "off the record", y cuenta cómo hace un año decidió "contar de verdad todo lo que se sabía de esa época y nunca se contó". "Son secretos y confidencias que me han liberado al contarlo a los demás", confiesa.

El libro se estructura a través de pequeñas historias que permiten comprender mejor las motivaciones detrás de las grandes decisiones de la Transición. Preciado indica que en sus páginas "van a aparecer microhistorias de la Transición" que funcionan como ventanas para entender "por qué sucedían determinadas cosas" y "qué hay en el trasfondo de la historia".

Durante el proceso de escritura, Preciado ha descubierto que su memoria no siempre coincidía con los hechos documentados en sus propias notas de la época. Apunta que "la memoria a veces es muy traicionera" y que "de contar muchas cosas, de repetir los acontecimientos muchas veces, los hechos, van variando" y "van traicionando". Sin embargo, valora positivamente poder acceder a sus fuentes originales, lo que le ha permitido ser "más objetiva y a valorar las cosas en su justa medida".

La autora señala que 'Secretos y Mentiras' es un libro que le ha salido "muy fluido". "Lo que más me ha gustado de este libro es no tener nostalgia de la época, sino alegrarme de recordarla. Es decir, no es un libro de nostalgia por una época, sino de alegría por haber sido testigo y haber vivido tantos acontecimientos históricos como periodista", explica Preciado.

En este sentido, subraya que "tener buena memoria y tener muchas cosas que contar como testigo de las historias" constituye su "gran patrimonio". "Lo mejor que tengo", apostilla.

LA INTENCIÓN DE LAS FUENTES

Respecto a la delicada línea entre respetar confidencias y revelar información de interés público para la ciudadanía, Preciado asegura que existen múltiples formas de contar historias sin atribuirlas directamente a sus fuentes. No obstante, reconoce que en ocasiones ha pecado de "prudencia", como en el caso de una fuente de la Transición que le cuestionaba por qué no escribía sobre lo que le contaba.

"Me dejó sorprendida porque a veces tienes que valorar la intención de tus fuentes porque muchas de las fuentes lo que hacen es lanzar globos sonda a través de ti o utilizarte. No te puedes fiar siempre", reflexiona, para después añadir que siempre ha tenido cuidado de no dejarse intoxicar.

La periodista lamenta que, en la actualidad, se ha perdido el trato delicado y minucioso de la información que caracterizaba la época de la Transición. Así, cree que "es evidente que sí" se ha perdido este rigor, pero precisa que "los primeros que lo han perdido son los protagonistas, es decir, los políticos".

Nativel Preciado critica que "se ha perdido el respeto absoluto y hay poco sentido de la responsabilidad cuando se emiten opiniones, noticias y el trato hacia los demás no es muy respetuoso y educado".

Lo que más le preocupa actualmente como periodista es "no poder distinguir la verdad de la mentira". "Ahora hay muchísimas más mentiras sutiles de las que había en nuestra época", declara, para advertir que la información engañosa es "tan sutil y está tan extendido" que a le "cuesta trabajo a veces".

Preciado considera que algunos colegas "simplemente con tener una fuente cuentan lo que la fuente les transmite, sin más", lo que "se presta a manipulación". "Eso no se puede hacer", sentencia.

Por otra parte, reflexiona sobre el papel de las mujeres en la Transición, defendiendo "el que haya más mujeres en todos los ámbitos de la vida, en la historia, en la política" y que hubiera mejorado el proceso. "Las mujeres somos, creo yo, mucho más realistas y más negociadoras que los hombres", dice, al tiempo que recalca que "siempre es mejor que la mitad de la población se haga escuchar".

De esta forma, manifiesta su convicción sobre la existencia de la violencia de género. "Todas hemos sufrido algún modo de acoso" y "todas las mujeres" conocen "lo que es sentirse, haber sufrido una actitud paternalista, machista o violenta" en todos los ámbitos, apostilla.

"La violencia de género existe clarísimamente. No creo que sea una batalla ideológica solamente", sostiene la periodista, al tiempo que confiesa: "No entiendo que voten (las mujeres) a quienes quieren acabar con sus derechos".