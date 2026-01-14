Navarro (DGT) avisa que el problema de movilidad en las ciudades es de "espacio" y llama a compartir desplazamientos

El director general de Tráfico, Pere Navarro, durante la Jornada ‘Innovación Urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities’, en el Hotel Eurostars Madrid Tower, a 14 de enero de 2026, en Madrid (España). La jornada ha sido organizada por Europa Press. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director de Tráfico, Pere Navarro, considera que el problema de la movilidad en las ciudades tiene que ver con el "espacio" disponible y ha llamado a compartir desplazamientos. "Tendría que haber un poco de mejora", ha afirmado.

"Cuando en el aeropuerto tú sales, vas a buscar tu taxi, ves aquella cola inmensa y piensas 'es posible que el que está delante o detrás mío vaya a donde yo voy, o al lado de donde yo voy, o en el trayecto en el que yo voy'. No, pero cada uno tiene que coger su taxi específico para ir", ha explicado durante la clausura de la jornada 'Innovación urbana. Movilidad Sostenible y Smart Cities' realizada por Europa Press.

Además, ha señalado que al centro de la ciudad habrá que ir en transporte público y si se tiene prisa, se coge "un taxi, un Uber o un Cabify". "Al centro de la ciudad no vas a ir con eléctrico, ni con diésel, ni con gasolina. No nos equivoquemos", ha declarado.

No obstante, a su juicio, en movilidad urbana el "gran reto" es la distribución urbana de mercancías porque "hay un supermercado en cada esquina". "No hay stock porque el metro cuadrado de una ciudad es caro, con lo cual, aquello hay que alimentarlo cada día", ha indicado.

Pere Navarro ha expresado que "el futuro de las ciudades se juega, en parte, en el terreno de la movilidad" y ha advertido de que "las que no lo resuelvan van a quedar atrapadas en el caos, el ruido, la contaminación y los siniestros", mientras que las que lo solucionen "bien van a ser atractivas, atraerán talento, atraerán inversiones y tendrán unas condiciones más humanas".

Respecto al debate entre la gran ciudad y la ciudad intermedia, Pere Navarro opina que no se debería "jugar a hacer las ciudades más grandes o entrar en una competición". "La ciudad más grande tiene muchos inconvenientes", ha manifestado, al tiempo que ha asegurado que "la calidad de vida de una ciudad intermedia es infinitamente superior".

En cuanto al peatón, que "es el rey", el director ha dicho que España "es un país de viejos y la gente mayor camina por prescripción médica o por razones de salud". Lo que le pide este colectivo, según ha indicado, es retirar "obstáculos" de las calles.

"¿No podríamos ser capaces de colocar en un palo la luz arriba, el semáforo en medio, la señal abajo y una papelera, y con un único palo resolver todo este jambre, esta especie de bosque que tenemos de palos en nuestras calles? Lo digo porque es una idea que parece como de sentido común, pero ahí la tenemos", ha reflexionado.

En su intervención, Navarro ha puesto el foco también en que el 35 por ciento de los peatones cruzan mirando el teléfono móvil en los pasos no semanforizados, un porcentaje que se eleva al 45 por ciento en aquellos regulados con semáforos.

Navarro cree que los planes de movilidad urbana "están ayudando a ordenar la movilidad y tienen su reflejo en la seguridad vial", y que la medida que se adoptó de los 30 kilómetros por hora para las vías con único carril ha tenido "éxito".

Por otro lado, el director de la DGT ha comentado que "el objetivo de todos es acabar con los combustibles fósiles, punto". "A mí me es igual la alternativa, pero tenemos un objetivo común", ha indicado, para después destacar que "se ha hablado del 2035" como fecha para dejar de matricular vehículos con combustibles fósiles. "Es un objetivo ideal para nuestro país", ha defendido.

En este sentido, Navarro ha argumentado que "una de las cargas económicas" que tiene España es que no tiene petróleo. "Vamos a la energía alternativa: sol, viento, hidráulica. Si alguien en Europa tiene sol, viento e hidráulica, somos nosotros", ha manifestado, para después añadir que puede llegar a ser "el país con la energía más barata de Europa".

"El objetivo de acabar con todo lo que sea la energía fósil es un objetivo compartido de país y debemos tomárnoslo con todo el interés posible", ha defendido el director de la DGT, para después añadir: "neutralidad tecnológica, toda". "Estamos todos hablando de un mundo precioso, sin contaminación. Sí, pero todos parados con el coche aquí, echando por el tubo de escape lo que estamos echando por el tubo de escape", ha subrayado.