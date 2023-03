Navarro (DGT), a los conductores ante la Semana Santa: "Si matas a alguien por conducir borracho no vas a poder dormir"

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director General de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido a los conductores de las consecuencias de no cumplir las normas de seguridad vial, con motivo del aumento de desplazamientos previstos durante la operación especial de Semana Santa.

"Como atropelles a alguien, lo dejes inválido o lo mates, es que no vas a poder dormir por la noche, no vas a poder mirarte al espejo, vas a quedar enganchado a los ansiolíticos, vas a acabar en el juzgado, vas a tener una sentencia condenatoria por conducir borracho. No vale la pena arriesgar", ha sentenciado este jueves en declaraciones a los medios Navarro, tras intervenir en el acto de la presentación de la campaña 'Vidas en Movimiento' de la Fundación Abertis.

En la misma línea, el director de la DGT ha incidido en que "todos" los conductores saben que al "querer arriesgar" incumpliendo las normas de seguridad vial "puedes hacer daño a una tercera persona": "Y aquí sí que tu vida se complica". Asimismo, ha recordado que llevan ya "muchos años" trabajando en la seguridad vial, por lo que "todos los conductores saben lo que se puede y no se puede hacer".

En concreto, Navarro ha hecho referencia a que todos los conductores "saben que hay que ponerse el cinturón en la carretera, que si has bebido no puedes conducir, que si alguien de los que está contigo ha bebido no le puedes dejar conducir y que hay que respetar los límites de velocidad, ya que los excesos de velocidad tienen unos riesgos y consecuencias dramáticas".

Aunque ha asegurado que España "es un referente en seguridad vial", el director de la DGT ha reconocido que "toca ahora ser un referente en movilidad segura y sostenible". "En ello estamos", ha precisado, al tiempo que ha concretado que España está "bastante por delante de Francia en el ranking europeo de seguridad vial": "Cuando me encuentro con mi homólogo francés siempre me dice que no contamos bien los muertos".

Durante su intervención en el acto de la Fundación Abertis, ha celebrado que, tras la aprobación de nueva ley de educación (LOMLOE), "por primera vez se ha incorporado al sistema educativo la formación en seguridad vial y en movilidad". "Hay una asignatura y los profesores están encantados de dar educación en seguridad vial, los alumnos van a salir del sistema educativo con formación en seguridad vial", ha celebrado.

También ha resaltado que los cursos de conducción segura y eficiente "se van a poner en marcha próximamente y permitirán recuperar puntos a los conductores". "La movilidad es un valor al alza, es lo que toca ahora", ha defendido el director General de Tráfico.

EL GOBIERNO APUESTA POR LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA EN MOVILIDAD

Por su parte, el secretario de estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, David Lucas Parrón, ha señalado que "siempre" ha sido un "férreo defensor de la colaboración público-privada ante problemas muy complejos, como es el caso de la movilidad en las ciudades y la potenciación de la vida accesible de los ciudadanos". "Es un problema complejo que necesita de la colaboración público-privada para que todos los actores puedan actuar", ha dicho.

Precisamente, ha hecho hincapié en el "ánimo" del Gobierno de establecer "lazos firmes" de colaboración público-privada para "afrontar el reto de la movilidad sostenible, segura y conectada". "Desde la iniciativa privada hay muchas y buenas propuestas", ha comentado.

Durante su intervención, la presidenta de la Fundación Abertis, Elena Salgado, ha recordado que el vehículo privado supone el 70 por ciento del espacio público en las ciudades y que tienen un acuerdo con UNICEF para "reducir el número tremendo de niños y adolescentes fallecidos por accidentes de tráfico".

UNA CAMPAÑA QUE REFLEJA LA MOVILIDAD PERSONAL DE LOS CIUDADANOS

El objetivo de la campaña, según ha manifestado Salgado, era "conocer, difundir y debatir sobre las nuevas formas de movilidad y partir de una experiencia personal de los ciudadanos". "Queremos generar un debate sobre la movilidad de hoy y de mañana donde hablamos de congestión infraestructuras, queremos que todos los desplazamientos, sean largos o cortos, respondan a esas características de movilidad sostenible, inclusiva y segura", ha añadido.

Para ello, la campaña ha reflejado "el día a día de personas corrientes para mostrar las distintas realidades", centrando el foco en los niños y en los jóvenes, "protagonistas de la movilidad del futuro". "Este interés por niños y jóvenes está muy en la raíz de las cosas que hace la Fundación Abertis", ha afirmado Salgado.

"Con esta campaña queremos dar voz a los distintos actores para que pongan de manifiesto la problemática de su día a día en términos de movilidad", ha concluido la presidenta de la fundación.

Para el director General de Tráfico, la campaña es "extraordinariamente pedagógica". "Abertis es un compañero imprescindible en la política de seguridad vial. El camino lo hemos hecho juntos", ha indicado Navarro.

A través de un ciclo de debates itinerantes por el territorio español, 'Vidas en Movimiento' profundizará en los retos actuales de la movilidad urbana, centrados principalmente en la seguridad, la sostenibilidad y la inclusión.

Esta iniciativa, creada conjuntamente con Abertis Mobility Services y Abertis Autopistas, pretende "abrir la reflexión de las voces más autorizadas del sector desde un punto de vista social, medioambiental, normativo y educacional". La campaña parte de un breve documental sobre la realidad diaria de tres familias españolas con niños y jóvenes que realizan múltiples desplazamientos.