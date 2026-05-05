NEOS pide abrir una comisión parlamentaria para "esclarecer" el caso de la eutanasia de Noelia Castillo

NEOS y la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad celebran el acto 'Ayuda a vivir, no a morir. El caso Noelia y la cultura de la muerte'. - NEOS

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación NEOS, impulsada por el exministro Jaime Mayor Oreja, promoverá iniciativas ante los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado "para solicitar la apertura de una comisión o mecanismo institucional de esclarecimiento que permita analizar responsabilidades y eventuales fallos del sistema".

Así lo indica en un manifiesto que fue presentado este lunes en el marco de un acto organizado por NEOS y la Asamblea de Asociaciones por la Vida, la Libertad y la Dignidad bajo el lema 'Ayuda a vivir, no a morir. El caso Noelia y la cultura de la muerte', que tuvo lugar en el auditorio de la Mutua Madrileña, en Madrid.

Entre otras acciones concretas que anuncian en el manifiesto, señalan que "un conjunto amplio de asociaciones dirigirá una solicitud formal al Defensor del Pueblo acompañada de un informe sintético sobre el caso de Noelia Castillo", exponiendo hechos previos como su paso por el sistema de acogida de menores tutelados en Cataluña.

Según precisan, es "una grave anomalía institucional y humana" que "una mujer de 25 años, en situación de especial vulnerabilidad, haya terminado en eutanasia".

Además, piden reforzar de forma "urgente" las "alternativas reales" a la eutanasia, y garantizar un "acceso universal a cuidados paliativos integrales, atención especializada en salud mental, apoyo a familias y cuidadores, recursos para personas con discapacidad y dependencia y redes efectivas de acompañamiento social y espiritual".

"El gran desafío de nuestro tiempo no puede ser perfeccionar mecanismos para la muerte, sino construir una cultura en la que nadie llegue a pensar que morir es su mejor opción. Defender la vida no es una causa sectorial, ideológica o partidista. Es una causa profundamente humana y cívica. Nosotros elegimos afirmar la vida", subrayan.