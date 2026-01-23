La nieve afecta a 55 carreteras, 5 de la red principal, y Autopistas activa un dispositivo especial

Nieve en carretera de Segovia - EUROPA PRESS

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal de frío y nieve que se registra este viernes en buena parte de España afecta este mañana a 55 carreteras, cinco de ellas pertenecientes a la red principal y el resto a carreteras secundarias, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

En concreto, es obligatorio el uso de cadenas en la A-6 entre Combarros (León) y en Pedrafita do Cebreiro (Lugo). Además, la DGT ha prohibido el acceso a camiones en la A-52 entre Requejo y A Canda, provincias de Zamora y Ourense.

Además, son transitables con precaución la AG-53 en Dozón, en Pontevedra, la A-66 en Cembranos, en León, y la AP-66 entre El Reundu, en el Principado de Asturias, y Caldas de Luna, en la provincia de León.

En el caso de Andalucía, cinco carreteras de las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla permanecen cerradas al tráfico a primera hora de este viernes 23 de enero por inundación de la calzada y una en la provincia de Almería por la presencia de hielo y nieve, según la información actualizada a las 09.45 horas por la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press.

Las tres vías cerradas al tráfico por inundación en la provincia de Cádiz son la CA-5201 Los Parralejos-Charco Dulce del kilómetro 2 al 12; la CA-9208 del kilómetro 0 al 1,5 en Algeciras; y la CA-9209 Algeciras-Los Barrios del kilómetro 0 al 4.

En la provincia de Córdoba está cortada por inundación la CO-4207 Jarata-La Zarza del kilómetro 4 al 6 en Montalbán, mientras que en la provincia de Sevilla la vía cerrada al tráfico por inundación es la SE-5203 del kilómetro 0 al 4,7 en La Gironda, pedanía de la localidad de Arahal.

En la provincia de Almería está cerrada al tráfico por acumulación de hielo y nieve la AL-5405 Benacebada-La Estación del kilómetro 24 al 28,13, mientras que es obligatorio el uso de cadenas del kilómetro 9 al 30 de la A-1178 en el puerto de montaña Las Menas.

Por su parte, Autopistas, filial de Abertis en España, ha activado un dispositivo especial de seguridad vial en las autopistas AP-6, AP-61 y AP-51 ante la previsión de posibles nevadas durante los próximos días, coincidiendo con el fin de semana, periodo en el que se incrementan los desplazamientos.

Según ha informado, este dispositivo se coordina desde el Centro de Operaciones y Seguridad Vial de San Rafael (Segovia), que monitoriza el tráfico de estas vías de forma permanente, las 24 horas del día, los 365 días del año.

Autopistas recomienda, en la medida de lo posible, adecuar los horarios del viaje, evitando los momentos más desfavorables en base a las previsiones. Asimismo, aconseja a los vehículos pesados planificar los desplazamientos teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas y las eventuales restricciones de vehículos pesados que se podrían establecer con motivo de las precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se esperan temperaturas bajo cero y nevadas en las comunidades de Castilla y León y Madrid, llegando a cotas de nieve que se pueden situar a partir de los 700 metros en los próximos días, con probabilidad de acumulación de nieve en la calzada.