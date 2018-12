Una de las niñas que cantó El Gordo del Sorteo de Navidad "no se quería levantar de la cama", según su madre

Actualizado 22/12/2018 13:24:42 CET

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Carla García, de 11 años y una de las niñas que ha cantado 'El Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2018, el 3.347, "hoy no se quería levantar de la cama", según ha confesado su madre Noemí García, emocionadísima en el patio de butacas del Teatro Real tras el millonario anuncio de su hija.

"Me siento una madre privilegiada", ha dicho arrinconada por los micrófonos y las cámaras que la han interceptado tras romper a llorar con el anuncio de 'El Gordo'. Su hija, en el escenario, también se ha emocionado al comprobar la cifra premiada del número 3.347, y le ha costado entonar el canto característico de los niños de San Ildefonso.

"¡Te quiero Carla!", ha gritado la mujer a un metro del escenario donde su hija ha repartido millones acompañada de Aya Ben Hamdouch, conocida como "la niñas de los 1.000 euros" por su particular forma y entusiasmo al cantar la pedrea el año pasado.

Carla, madrileña del humilde barrio de San Cristóbal de Los Ángeles, situado al sur de la capital, ha remoloneado este sábado para acudir al sorteo. "Le costó dormir y le ha costado levantarse. Me decía: ¡No me quiero levantar!", ha relatado la madre de la niña, que ya cantó un quinto premio el año pasado.

Casualmente, 'El Gordo' ha pillado a Noemí siendo entrevistada en televisión, junto a dos hombres disfrazados, precisamente, de niñas de San Ildefonso como su hija. "No he visto cómo lo ha cantado", asegura la madre de Carla, a la que le encanta la música y el fútbol, según su progenitora, que ha intercambiado mensajes con la niña antes de salir al escenario. "Solo me decía que había visto por ahí a Samantha de 'MasterChef' y me ha dicho que le pidiera un autógrafo", ha desvelado.