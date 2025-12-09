Noviembre de 2025 fue cálido y normal en cuanto a precipitaciones, según AEMET

Archivo - Varias personas disfrutan del día de Navidad en la Playa de Las Arenas, a 25 de diciembre de 2023, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

El mes de noviembre de 2025 fue cálido en cuanto a temperaturas y normal en precipitaciones, según el avance climático de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, la temperatura media sobre la España peninsular fue de 9,8ºC, lo que supone una anomalía de +0,3ºC con respecto a la media del mes en comparación con el periodo de referencia que va de 1991 a 2020.

Esto supone que se trató del vigesimoprimer mes de noviembre más cálido desde el comienzo de la serie en 1961 y el decimoprimero en lo que va de siglo. Por zonas, AEMET ha especificado que hubo un marcado contraste entre las costas y las regiones del interior peninsular. De esta manera, noviembre fue mayoritariamente cálido en la costa cantábrica y andaluza, valle del Ebro y en Ceuta y Melilla.

Mientras tanto, el mes tuvo un carácter normal o frío en el resto de la Península; normal en la mayor parte de Baleares; y cálido en Canarias. De acuerdo con el avance climático, las temperaturas más altas entre las estaciones principales se registraron en Canarias a comienzos de mes: por ejemplo, el Aeropuerto de Tenerife Norte alcanzó los 33ºC el día 4, por lo que batió el récord de su serie para noviembre por 2ºC.

Asimismo, en otras cuatro estaciones principales la temperatura máxima diaria de un mes de noviembre batió el récord en sus respectivas series. Por el contrario, las temperaturas más bajas correspondieron al Puerto de Navacerrada, que marcó -6,9°C el día 22; y Ávila, que midió -5,5°C ese mismo día. De nuevo, en cuatro estaciones principales la mínima diaria este mes de noviembre fue la más alta desde el inicio de sus respectivas series.

Tal y como ha detallado AEMET, hubo episodios cálidos y fríos a lo largo de noviembre. El mes comenzó con un episodio cálido que se inició durante los últimos días de octubre y que se prolongó hasta el día 6 de noviembre. A su vez, también hubo otro episodio de altas temperaturas para la época que fue destacable por su duración e intensidad. En concreto, se produjo entre los días 10 y 17 de noviembre, aunque tuvo su máximo en torno al 12 y 14.

Tras eso, el mes registró un periodo de temperaturas inferiores a las normales que duró hasta el 23. A partir del día 25 y hasta final de mes, hubo otro episodio frío que fue más marcado en las temperaturas nocturnas y que dejó heladas en el interior peninsular.

UN NOVIEMBRE MUY HÚMEDO EN EL ESTE PENINSULAR

Por otro lado, AEMET también ha explicado que noviembre fue normal en cuanto a precipitaciones, con una media de 92,7 litros por metro cuadrado (l/m2) sobre la España peninsular. Esto supone un 119% del promedio del periodo de referencia que va de 1991 a 2020, por lo que se trató del vigesimotercer noviembre más húmedo de la serie desde 1961 y el undécimo del siglo XXI.

De acuerdo con el avance climático, las mayores precipitaciones diarias registradas en los observatorios principales durante noviembre correspondieron al Puerto de Navacerrada, donde se midieron 102 l/m2 el día 13; seguido por Huelva/Ronda Este con 76,4 l/m2 el día 15. A su vez, también se registraron cantidades muy elevadas en Córdoba/aeropuerto con 67,4 l/m2 el día 15 y en Pontevedra con 62,2 l/m2 el día 12.

En cuanto a la precipitación total mensual acumulada, sobresalió Vigo/aeropuerto con 451 l/m2; seguido por Pontevedra con 422 l/m2; Puerto de Navacerrada con 251 l/m2; Donostia/San Sebastián/Igeldo con 224 l/m2; y Bilbao/aeropuerto con 219 l/m2. AEMET ha señalado que la precipitación presentó un comportamiento contrastado entre el oeste y el este peninsular durante noviembre.

En la mitad occidental, incluyendo Galicia, el oeste de Castilla y León, Extremadura, buena parte de Andalucía y áreas del sistema Central y la meseta Sur, dominó el carácter húmedo a muy húmedo. Por el contario, en el sector oriental peninsular se observó predominio de condiciones secas a muy secas, especialmente acusado en la Comunitat Valenciana y parte del sureste peninsular. Mientras tanto, en los archipiélagos, Baleares mostró un carácter mayoritariamente seco, mientras que en Canarias predominó el carácter húmedo.