Archivo - Un hombre camina protegido por un paraguas el mismo día de la llegada del temporal ‘Gaetán’, en la Plaza Mayor de Madrid, (España), a 20 de enero de 2021. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Esta última semana de noviembre se prevé el paso de varios frentes atlánticos que dejarán precipitaciones en buena parte de la Península y Baleares a partir de este martes, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Estas irán acompañadas de una bajada generalizada de las temperaturas, así como heladas nocturnas en el interior desde el miércoles, mientras que para la jornada electoral del domingo 29 de noviembre se espera un ambiente frío, sin extremos, y posibles lluvias en el noroeste.

Del Campo ha señalado que este lunes será un día de tiempo estable y que solo se registrarán lluvias en el oeste de Galicia y en el Cantábrico oriental. Eso sí, la estabilidad propiciará la formación de bancos de niebla que en la Meseta Norte podrán ser persistentes. En esta jornada, subirán las temperaturas en el este y sur peninsulares y se alcanzarán máximas de hasta 23 ºC en Sevilla.

El martes se producirá un cambio de tiempo por el paso de un frente, de acuerdo con el portavoz de la AEMET. De esta manera, lloverá en buena parte de la Península, salvo en el sureste, y estas precipitaciones serán abundantes en Galicia, donde de forma local podrán alcanzar una intensidad fuerte e ir acompañadas de tormenta. A su vez, también serán abundantes en el entorno del Sistema Central, es decir, en el norte de la provincia de Cáceres y, sobre todo, en el sur de la de Ávila.

Además, aunque las temperaturas nocturnas serán más altas, las diurnas bajarán en el norte, oeste y centro de la Península. Por lo tanto, también bajará la cota de nieve, que se situará en torno a los 1.200 o 1.400 metros en la cordillera Cantábrica. De hecho, el pronóstico recoge que en la parte occidental de esta cordillera las nevadas podrán ser copiosas. Asimismo, nevará por encima de los 1.700 metros en el Sistema Central.

Por lo tanto, será un día más frío y ciudades como Burgos, León, Salamanca o la propia Madrid no llegarán a los 10 ºC de máxima. En cambio, en el sureste subirán un poco y se alcanzarán 22 ºC en Murcia. En Baleares, en Palma de Mallorca se llegará a los 20 ºC.

Tras el paso del frente, el miércoles se formará una borrasca sobre Francia y desde su posición favorecerá la llegada de aire frío a España. Por lo tanto, este día continuarán bajando las temperaturas, especialmente en el caso de las mínimas, mientras que las diurnas descenderán en el extremo norte y en la mitad oriental peninsular.

Además, habrá cierta inestabilidad, de modo que lloverá en la mitad norte, de manera más abundante en el Cantábrico y en los Pirineos occidentales, donde los acumulados podrán ser importantes y asimismo podrían producirse tormentas, todo esto con una cota de nieve que bajará hasta unos 1.100 metros en el norte de la Península.

Con menor probabilidad e intensidad lloverá en zonas del centro y del sur, sobre todo en áreas montañosas, donde la nieve aparecerá a partir de los 1.400 o 1.700 metros. A su vez, también podrá llover de forma más ocasional en el archipiélago balear. El viento soplará este día muy fuerte en los tercios norte y este de la Península y en Baleares, lo que incrementará la sensación de frío en un día con algunas heladas débiles en el interior.

MÁXIMAS POR DEBAJO DE 10ºC EN INTERIOR DEL NORTE Y CENTRO PENINSULAR

Por ejemplo, Teruel amanecerá a 0 ºC. Asimismo, habrá máximas por debajo de 10 ºC en el interior del norte y del centro de la Península.

Las precipitaciones continuarán el jueves en el extremo norte peninsular y Baleares, con lluvias que serán abundantes en el Cantábrico oriental, aunque Del Campo ha reconocido que hay incertidumbre sobre en qué zonas podría llover también de manera ocasional en el interior. A su juicio, las zonas de montaña verán con más facilidad estas precipitaciones.

Durante esta jornada, las temperaturas nocturnas serán más bajas, con heladas en el interior de la mitad norte y también en la zona centro de la Península. Por el contrario, las máximas no experimentarán grandes cambios. En líneas generales, el ambiente será frío y quedará por debajo de los 10 ºC en zonas de la Meseta Norte y del centro, mientras que alcanzará valores algo más altos en el resto del interior peninsular. En las costas se superarán los 15 ºC.

De cara al viernes y al sábado, el portavoz de la AEMET espera un tiempo que será, en líneas generales, más estable, aunque habrá lluvias en Galicia por la llegada de un frente, así como en Baleares por la presencia de inestabilidad en el Mediterráneo. A su vez, podrá llover en las comunidades cantábricas, mientras que en el resto, en general, los cielos estarán más despejados, aunque se podrán formar bancos de niebla en el interior.

De este modo, las heladas irán ganando terreno por el norte, sobre todo en zonas del interior, en el centro y en el este de la Península. Asimismo, las temperaturas máximas serán frías, aunque subirán ligeramente, y rondarán los valores propios de esta época del año.

El domingo 29 de noviembre, día electoral, Del Campo ha avanzado que es probable que llegue un frente a España que dejará lluvias en Galicia y en las comunidades cantábricas, y que no se descarta que también caigan en otros puntos del oeste, centro y sur peninsulares, aunque la incertidumbre sobre las zonas donde lloverá todavía es alta.

En cualquier caso, no se tratará, en principio, de precipitaciones que puedan dar lugar a una situación adversa. Este día, las temperaturas se situarán en torno a los valores normales para esta época del año; es decir, hará frío, pero sin extremos.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de la AEMET ha apuntado a que los primeros días de la semana transcurrirán con nubes en el norte de las islas y con alguna lluvia débil. El miércoles y el jueves, la nubosidad será más compacta y las precipitaciones podrían ser abundantes en los nortes de las islas. Además, podrían extenderse a otras zonas del archipiélago de forma más débil. Las temperaturas serán más bajas esos dos días y después no cambiarán, con mínimas de unos 20 ºC y máximas de alrededor de 24 ºC en zonas costeras.