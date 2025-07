Un nuevo incendio en Pontevedra se suma al de Ávila y Las Hurdes, donde más de 80 vecinos regresan a sus casas

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio de A Cañiza (Pontevedra), que ya ha calcinado unas 270 hectáreas, se suma este jueves a los graves incendios de esta semana en Cuevas del Valle (Ávila) y Las Hurdes (Cáceres), donde han ardido más de 2.500 hectáreas pero queha mejorado lo suficiente como para que más de 80 vecinos de las comarcas evacuadas hayan podido regresar a sus casas.

La Consellería do Medio Rural de la Xunta de Galicia ha informado a las 14:43 horas de que el incendio de A Cañiza (Pontevedra) ya había calcinado unas 270 hectáreas. Además, señaló que el fuego se inició de forma casi simultánea hasta en cinco puntos diferentes a las 16.23 horas de este miércoles, lo que "apunta a una clara intencionalidad".

Para su extinción se han movilizado 18 agentes, 31 brigadas, 20 motobombas, seis palas, ocho técnicos, seis unidades técnicas de apoyo, siete aviones y diez helicópteros. Además, se incorporaron 96 militares y 38 medios efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Según ha informado el Gobierno, los equipos desplazados realizaron trabajos de liquidación y refresco del perímetro entre los núcleos de Nogueiró y Curuxeiras, así como del reconocimiento del perímetro con drones.

Con motivo de este incendio se ha activado la situación 2 de emergencia por la proximidad del fuego al núcleo de Nogueiró y la Dirección Xeral de Emerxencias emitió un mensaje 'Es-Alert' para confinar a la población de siete núcleos, un confinamiento que fue levantado a primera hora de este jueves. El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha hecho una valoración "muy positiva" de este primer uso del sistema de alerta Es-Alert en Galicia en una situación real.

"AQUÍ HEMOS ESTADO TRANQUILOS Y TODO BIEN"

En Extremadura, las autoridades autorizaron a las 14:44 horas el regreso a sus viviendas de más de 80 de los vecinos evacuados una vez que el incendio forestal en la comarca de Las Hurdes se consolidó al 70% de su perímetro. Éstos provenían de las alquerías cacereñas de Cambrón, Dehesilla, Huerta, Mesegal y parte de Caminomorisco. Sin embargo, todavía permanecen desalojados los residentes en Robledo y Avellanar.

Uno de los vecinos que ha podido regresar a casa es Diego Húcar, quien se encontraba pasando unos días de vacaciones en Mesegal cuando tuvo que ser evacuado por el incendio, y ha confirmado que "ya pueden volver" y lo hará "con tranquilidad", dado que aún les quedan unos días de descanso. "Aquí hemos estado tranquilos y todo bien, lo único el humo que se podía respirar de la montaña, pero sin ningún problema", ha dicho.

Por otro lado, Adrián y Paola, dos jóvenes que también pasaban unos días de descanso en Mesegal, han cargado sus maletas en el coche y han explicado que las autoridades les han confirmado "que pueden volver", tras haber abandonado su casa hace dos días. Y, aunque han reconocido que han estado "bien atendidos", confiesan que están "con ganas de volver y seguir de vacaciones".

"Nos dijeron que desalojáramos en diez minutos y, como teníamos el equipaje, cogimos todas las maletas y todo", ha relatado Paola, quien ha añadido que ya están "más tranquilos" y pensando en disfrutar de las vacaciones.

VECINOS DE ROBLEDO CONTINÚAN EVACUADOS "CON GANAS" DE VOLVER A CASA

Donde aún no ha sido autorizado el retorno es en Robledo, por lo que uno de sus residentes, Félix Saramago, permanece evacuado en Caminomorisco, donde ha señalado que no le importa continuar temporalmente en la residencia habilitada aunque reconoce que "ganas hay" de volver a casa. "Lo único ver como tu tierra se quema y se queda negra. Eso duele más. Lo que antes era verde, ahora es un secarral", ha lamentado.

Desde el equipo de trabajadoras sociales de emergencias Protección Civil, Gema Hidalgo --una de las coordinadoras-- ha subrayado en declaraciones a los medios de comunicación que el abandono de los vecinos evacuados ha sido "rapidísimo", auqnue reconoce que están "un poquito apenadas" por los vecinos de Avellanar y Robledo, que continúan evacuados, pero confía en que "no tarden mucho en volver".

"Este tipo de población ya está acostumbrada y han estado, a nivel general, muy tranquilos, aunque ha habido gente angustiada por sus casas", ha dicho. A su juicio, lo "más importante" es que están "tranquilitos" y a la espera que desde el Puesto de Mando les autoricen el retorno a sus casas "que es lo que están deseando".

Algo más tarde, a las 17:08 horas, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, explicó que la cabeza del incendio en la comarca cacereña de Las Hurdes se mantiene "prácticamente estática" pero el fuego aún no está "controlado". A su vez, avanzó que a primera hora de la tarde se potenciaría "intensamente" las descargas continuas por parte de los medios aéreos y ha confiado en que, a ver si a lo largo de la jornada, "el personal es capaz de hacerse con él y poder dar mejores noticias".

"AISLAR" LA ZONA NO QUEMADA EN CUEVAS DEL VALLE

Mientras, en Cuevas del Valle (Ávila) los efectivos de extinción de incendios han conseguido que dos de los focos del fuego estén inactivos y ahora trabajan para asegurar el perímetro, "muy irregular y de más de 25 kilómetros", según detalló a las 15:42 horas a través de la red social 'X' Naturaleza de Castilla y León.

No obstante, se centran ahora en "aislar" la zona no quemada. "Debemos eliminar puntos calientes que el viento puede avivar y estar muy vigilantes esta tarde porque puede haber reactivaciones", ha señalado desde esta red social, donde se ha aclarado que "el incendio no está controlado, pero que este es un avance notable".

El humo no sólo ha oscurecido el cielo del municipio abulense de El Arenal o el de Mombeltrán, también ha nublado la tranquilidad de valle, al sur de la provincia de Ávila, que, una vez más, ha tenido que mirar de frente al fuego que prendió el pasado lunes en Cuevas del Valle.

"ES INEVITABLE PENSAR QUE EL FUEGO FUE PROVOCADO"

El incendio ha removido una herida antigua ya que el 28 de julio de 2009, El Arenal ya vivió un fuego similar y 16 años después, el miedo ha vuelto a esta zona. "No creo en las casualidades, justo el mismo día, es inevitable pensar que fue provocado. El infierno ha sido peor que entonces", ha confesado Lucía.

María Luisa y Sonia, dos vecinas de que residen Madrid pero que han crecido en el municipio, también lo recuerdan con incredulidad. "El mismo día que nació mi hijo, hace 16 años, ya hubo un incendio. Nosotros no vivimos aquí, pero somos de El Arenal de toda la vida. Esto nos ha roto el corazón".

En medio de este suceso, estos municipios se han mantenido unidos. "Esto es un 'hoy por mí, mañana por ti'", ha asegurado Salomé con orgullo, quien ha reconocido que El Arenal siempre "se ha caracterizado por su generosidad, y ahora ha recibido esa misma entrega de vuelta".

Sin embargo, la noche del martes fue lo más difícil para los vecinos. "Esa noche, a las cuatro de la mañana, no la vamos a olvidar", ha recordado Sonia.

El fuego ha dejado muchas cicatrices, entre ellas, el fallecimiento en un accidente de tráfico de un brigadista cuando se desplazaba con su coche para sumarse al dispositivo contra incendios. "Ha sido tristísimo, se suma a todo este dolor", ha lamentado Maria Luisa.

La "esperanza" de poder controlar el fuego ya está presente en el dispositivo que lleva cuatro días luchando contra las llamas, pero en El Arenal y Mombeltrán siguen ardiendo en emociones, el agradecimiento a quienes lo están dando todo para acabar con esta pesadilla y las lágrimas por un incendio devastador, pero el espíritu de la gente de este valle "sigue intacto".