El nuncio del Papa destaca que la Iglesia en España "sigue siendo una gran Iglesia misionera" a pesar de los "cambios"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, ha puesto en valor la "generosidad" de los misioneros que desarrollan su labor en todo el mundo incluso en medio de "dificultades" y ha destacado que "la Iglesia en España sigue siendo una gran Iglesia misionera" a pesar de los "cambios".

"La Iglesia en España sigue siendo una gran Iglesia misionera no obstante los cambios, un poquito menos ahora pero siempre el país más misionero y el segundo país que más dinero dona a las misiones por detrás de los EEUU", ha manifestado Auza durante la entrega de los premios misioneros de Obras Misionales Pontificias (OMP), que se ha celebrado este viernes en el Espacio All In One Caixabank, en Madrid.

Además, el nuncio del Papa en España ha aprovechado las vísperas del Domund, "español como el toro" --en palabras de Auza--, para agradecer la "generosidad" de los misioneros y misioneras que deben "mantener con dificultades muchas veces la acción misionera" afrontando "los desafíos y retos de la evangelización".

Asimismo, en su intervención, el nuncio ha destacado que estos premios de OMP --que llevan el nombre de dos de los fundadores de la institución: Beata Pauline Jaricot y Beato Paolo Manna--, son "una prueba de la confianza de los misioneros en el Señor".

Durante el acto, presentado por la periodista de TRECE María Ruíz, Bernardito Auza ha sido el encargado de entregar el premio dedicado a la religiosa Primitiva Vela, de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que lleva más de 50 años como misionera en la India.

En 1981 fue destinada al Estado de Maharashtra, en cuya capital, Mumbai, continuó con los proyectos de educación, alimentación y asistencia a familias vulnerables. Uno de estos trabajos consiste en sacar a niñas de la calle y del trabajo infantil a través del Proyecto Ankur.

El premio lo ha recogido en su nombre la hermana Gracy, compañera de Primi, de la que ha destacado su entrega y amor por los más pobres.

El segundo galardonado ha sido el sacerdote jesuita Xavier Ilundain, uno de los principales impulsores de la revista Gesto y el fundador de la iniciativa Sembradores de Estrellas, con la que los niños y niñas felicitan la Navidad de parte de los misioneros, regalando pegatinas en la calle.

Ilundain no ha podido asistir a recoger el premio debido al coronavirus y ha sido su hermana Mariví la encargada de recibirlo y de pronunciar unas palabras, con las que ha querido explicar la importancia de Sembradores de Estrellas. "Los niños tenían que comprar las estrellas con sus ahorros, y tenían prohibido recibir aguinaldo por ellas. Se ponían en todas las entradas de Metro, para que nadie se quedase sin su estrella", ha señalado.