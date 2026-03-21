Obispo de Canarias: "Está programado que el Papa escuche el testimonio de migrantes que han venido en patera"

El obispo de Canarias, José Mazuelos. - JAVIER ARMEAN

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV mantendrá un encuentro el próximo 11 de junio en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria) con personas migrantes que han llegado en patera y escuchará sus testimonios, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio de este año, según ha explicado el obispo de Canarias, José Mazuelos.

"En el puerto de Arguineguín está programado que se encuentre con bastantes migrantes y escuche el testimonio de migrantes que han venido en patera, en cayuco, y al mismo tiempo, migrantes que han sido acogidos por la Iglesia y que están integrados", ha indicado Mazuelos, en una entrevista con Europa Press.

León XIV llegará a Gran Canaria el 11 de junio, y el obispo de Canarias espera que deje un mensaje de "esperanza" y de "ánimo" para los que trabajan en la acogida de las personas migrantes porque, aunque según ha dicho, la Iglesia pide que "se frene la ruta atlántica con tantas muertes", trabajando con los países de origen, también quiere "la acogida y la integración".

"Con que León XIV ponga un poco de luz y siga animando a esta Iglesia de Canarias, a tantas personas que están ahí trabajando, con ese ánimo ya hemos cumplido, pero seguro que va a abrir más puertas, espero un mensaje de esperanza", ha precisado.

Según ha recordado Mazuelos, con esta visita al archipiélago, el Papa cumple con el deseo de su predecesor, el Papa Francisco, que tenía programado viajar a las islas ante la crisis migratoria.

Además, ha apuntado que esta escala de su viaje a España dará a la visita la "dimensión social", de "denuncia social" por el drama de la migración y que también conlleva, según ha añadido, "denunciar tantas guerras, tanta violencia, la explotación de minerales, de recursos naturales en tantos países de África".

Si bien, preguntado por si la presencia del Papa en Canarias y su mensaje puede ser "un tirón de orejas" a Europa por la gestión de la frontera sur y de la crisis migratoria, el obispo ha dicho que no puede "vaticinar" si va a ser "un tirón de orejas" aunque ha precisado que "lo que es claro es que es una realidad que tiene Europa".

En cuanto a los mensajes xenófobos que han surgido en la sociedad española contra los migrantes, Mazuelos cree que el mensaje del Papa puede ser también una "llamada de atención" y ha insistido en que lo que "hay que buscar es el bien común".

"No consiste en banalizar, en utilizar políticamente esta realidad, hay que dar respuesta a unas realidades sociales sobre todo en Canarias, que es puerta de entrada, hay que entrar en conversión ante esta realidad. El Papa iluminará las conciencias", ha remarcado.

Además, el obispo ha señalado que, además de la realidad de los migrantes subsaharianos, tampoco se puede olvidar a "los migrantes de Latinoamérica" ya que "muchos venezolanos y cubanos han llegado a Canarias" ante la situación en estos países. "Para Canarias, Venezuela era la octava isla", ha recordado.

Por otro lado, ha indicado que también hay previsto un "acto más multitudinario" en el que el Papa se pueda encontrar "con todos los fieles". Aparte de la migración, el obispo ha apuntado que hay otros temas importantes que está afrontando la diócesis como la secularización o la sinodalidad.

En esta línea, Mazuelos ha explicado que los preparativos "van bien" y que tienen "muchas ganas" de recibir al Pontífice. Asimismo, ha asegurado que están recibiendo el apoyo del Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos. "Percibo que estamos todos a una", ha remarcado, al tiempo que ha insistido en que la visita de León XIV va a ser "una maravilla" y una "revolución".

"Seguro que va a revolucionar no solo la Iglesia, también la sociedad porque es un referente moral a nivel mundial en un momento en el que tanto se necesita", ha zanjado.