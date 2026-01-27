Los obispos aplauden la regularización de migrantes y piden cauces "adecuados y suficientes" para llevarla a cabo

Archivo - Carpas en el espacio habilitado para la acogida de migrantes en el Puerto de Palma, - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pedido a las administraciones públicas que "habiliten los cauces adecuados y suficientes" para que la regularización extraordinaria de migrantes, aprobada este martes en el Consejo de Ministros, "pueda vehicularse de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes".

"Desde el Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española nos parece una muy buena noticia el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas migrantes", ha celebrado el obispo de Mondoñedo-Ferrol, monseñor García Cariñanos, en referencia a la medida aprobada por el Gobierno después de que el PSOE alcanzara un acuerdo con Podemos.

El responsable del Departamento de Migraciones de la CEE cree que "han sido muchas las conversaciones, los diálogos, los encuentros con los diversos actores políticos para llegar hasta aquí": "Nos llena de esperanza esta decisión".

"Por encima de intereses políticos, considero que sirve para poner luz y esperanza a la situación de muchas personas migrantes que se situaban en tantas ocasiones en la vulnerabilidad y al borde de la exclusión social", ha subrayado.

La Conferencia Episcopal Española considera que la regularización extraordinaria de migrantes "es un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de España aún a costa de mantenerles en situación irregular".

"Con esta medida pues van a poder tener cauces para una mayor integración en nuestra sociedad, que es el objetivo final de esta medida, y así podrán contribuir con todas sus fuerzas con todo su ser al bien de esta sociedad de acogida", ha aplaudido García Cariñanos.