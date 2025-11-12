Los obispos españoles y Cáritas se unen al Papa y piden "no resignarse" ante las "nuevas oleadas de empobrecimiento"

Archivo - El presidente de la CEE, Luis Argüello, el vicepresidente de la CEE, José Cobo, el arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el portavoz de la CEE, César García Magán. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Cáritas Española y la Conferencia Episcopal Española (CEE) se han unido al mensaje del Papa León XIV, con motivo de la IX Jornada Mundial de los Pobres, en el que hace un llamamiento a "no resignarse" ante las "nuevas oleadas de empobrecimiento", y a impulsar "políticas para combatir antiguas y nuevas formas de pobreza" garantizando "el trabajo, la vivienda y la salud".

"Ante la sucesión de nuevas oleadas de empobrecimiento, existe el riesgo de acostumbrarse y resignarse. Todos los días nos encontramos con personas pobres o empobrecidas y, a veces, puede suceder que seamos nosotros mismos los que tengamos menos, los que perdamos lo que antes nos parecía seguro: una vivienda, comida adecuada para el día, acceso a la atención médica, un buen nivel de educación e información, libertad religiosa y de expresión", indica el Pontífice en su escrito.

En el marco de esta jornada, que la Iglesia celebra el próximo domingo 16 de noviembre bajo el lema 'Tú, Señor, eres mi esperanza', el Papa León XIV pide "impulsar el desarrollo de políticas para combatir antiguas y nuevas formas de pobreza", además de "nuevas iniciativas de apoyo y ayuda a los más pobres entre los pobres" y advierte de que "el trabajo, la educación, la vivienda y la salud son las condiciones para una seguridad que nunca se logrará con las armas".

La Conferencia Episcopal y Cáritas acogen esta propuesta y se "unen" al Papa para celebrar este día y difundir distintos materiales que se ofrecen como pautas para animar encuentros en las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones de la Iglesia, según ha informado la CEE en un comunicado.

El Pontífice invita a reconocer a Dios como "primera y única esperanza" para realizar "el paso de las esperanzas efímeras a la esperanza duradera". De hecho, señala que la pobreza más grave" es "no conocer a Dios" y pensar que se puede "llevar adelante la propia vida independientemente de Él".

León XIV también indica que, mientras se afrontan las causas estructurales de la pobreza, los cristianos están "llamados a crear nuevos signos de esperanza que testimonien la caridad cristiana, como lo hicieron muchos santos y santas de todas las épocas".

Entre esos signos, el Pontífice destaca "las casas-familia, las comunidades para menores, los centros de escucha y acogida, los comedores para los pobres, los albergues o las escuelas populares", tan importantes, según añade, "para sacudir de la indiferencia y motivar el compromiso en las distintas formas de voluntariado".

Para la Iglesia, según dice el Papa, los pobres "no son una distracción" sino "los hermanos y hermanas más amados". Cada uno de ellos, añade, "provoca a tocar con las manos la verdad del Evangelio". Por ello, subraya que esta Jornada Mundial de los Pobres "quiere recordar" a las comunidades cristianas "que los pobres están en el centro de toda la acción pastoral, no solo de su dimensión caritativa, sino también de lo que la Iglesia celebra y anuncia".

"Al promover el bien común, nuestra responsabilidad social se basa en el gesto creador de Dios, que a todos da los bienes de la tierra; y al igual que estos, también los frutos del trabajo del hombre deben ser accesibles de manera equitativa. Ayudar al pobre es, en efecto, una cuestión de justicia, antes que de caridad", añade.